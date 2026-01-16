 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gaza-Trump apporte son soutien au "gouvernement technocratique palestinien nouvellement nommé"
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 02:12

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il soutenait "un gouvernement technocratique palestinien nouvellement nommé" dans la bande de Gaza.

"En tant que président du conseil de la paix, je soutiens un gouvernement technocratique palestinien nouvellement nommé, le Comité national pour l'administration de Gaza, soutenu par le Haut représentant du conseil, pour gouverner Gaza pendant sa transition", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. "Ces dirigeants palestiniens sont indéfectiblement engagés en faveur d'un avenir pacifique!"

(Christian Martinez; version française Camille Raynaud)

Proche orient
Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank