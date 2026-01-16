Gaza-Trump apporte son soutien au "gouvernement technocratique palestinien nouvellement nommé"

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il soutenait "un gouvernement technocratique palestinien nouvellement nommé" dans la bande de Gaza.

"En tant que président du conseil de la paix, je soutiens un gouvernement technocratique palestinien nouvellement nommé, le Comité national pour l'administration de Gaza, soutenu par le Haut représentant du conseil, pour gouverner Gaza pendant sa transition", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. "Ces dirigeants palestiniens sont indéfectiblement engagés en faveur d'un avenir pacifique!"

(Christian Martinez; version française Camille Raynaud)