Gaza-Trois Palestiniens tués dans des frappes israéliennes - médecins

Des frappes israéliennes ont tué jeudi au moins trois Palestiniens dans la bande de Gaza, ont déclaré des responsables des services de santé.

Ces derniers ont précisé qu'une frappe aérienne avait fait un mort près de la ville de Qarara, dans le sud de l'enclave palestinienne, et qu'une autre avait tué un homme dans une maison du camp de réfugiés de Beach, dans la ville de Gaza.

Une autre frappe aérienne contre la ville de Gaza, survenue plus tard dans la journée, a tué un automobiliste, a-t-on ajouté de même source.

L'armée israélienne n'a pas commenté ces incidents dans l'immédiat.

Un cessez-le-feu chapeauté par les Etats-Unis et annoncé en octobre 2025 a mis fin aux combats majeurs dans la bande de Gaza, mais Israël n'a pas interrompu ses frappes contre l'enclave. L'armée israélienne dit que ses frappes visent à contrecarrer les attaques du Hamas et d'autres combattants.

Le Hamas accuse Israël de violer le cessez-le-feu et de saper les efforts pour mettre en oeuvre le plan du président américain Donald Trump pour mettre fin au conflit. Ce plan prévoit entre autres le retrait d'Israël et le désarmement du Hamas.

Plus de 1.300 Palestiniens ont été tués par Israël à Gaza depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre dernier, selon les autorités sanitaires locale, tandis que Tsahal a fait état de la mort de quatre soldats israéliens.

(Nidal Al-Mughrabi au Caire; version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean Terzian)