Gaza-Trois morts dans des frappes israéliennes, le cessez-le-feu menacé

Des frappes israéliennes ont tué au moins trois Palestiniens à Gaza dimanche, dont deux membres des forces de police dirigées par le Hamas, ont indiqué des responsables de la santé, dans un contexte de violence qui a mis en évidence la fragilité du cessez-le-feu négocié par les États-Unis.

Selon des secouristes, une frappe aérienne a tué une personne dans le camp de réfugiés de Maghazi, dans la bande de Gaza, tandis qu'une autre a coûté la vie au chef de la police criminelle de Khan Younès, Wessam Abdel-Hadi, et à son assistant, d'après le ministère de l'Intérieur de Gaza, dirigé par le Hamas.

L'armée israélienne n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat sur ces deux incidents.

Les violences à Gaza persistent malgré un cessez-le-feu conclu en octobre 2025, Israël menant des attaques quasi quotidiennes.

Au moins 850 Palestiniens ont été tués depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, selon les secours locaux, tandis qu'Israël affirme que les militants du Hamas ont tué quatre de ses soldats au cours de la même période.

Israël et le Hamas se sont mutuellement accusés de violations du cessez-le-feu.

Plus de 72. 500 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023, selon les autorités sanitaires de Gaza, la plupart d'entre eux étant des civils.

(Reportage Nidal al-Mughrabi; version française Claude Chendjou)