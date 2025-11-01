Gaza-Trois corps remis à Israël ne sont pas ceux d'otages

(Adds background)

Des restes humains remis vendredi à Israël par la Croix-Rouge n'appartiennent pas à des otages enlevés le 7 octobre 2023 par le Hamas, ont rapporté samedi les médias israéliens.

Depuis l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza entré en vigueur le 10 octobre dernier, le mouvement palestinien a libéré tous les otages vivants qu'il détenait encore depuis l'attaque et s'est engagé à restituer les dépouilles de 28 otages morts en échange de 360 corps d'activistes palestiniens tués en deux ans de guerre.

Pour l'heure, le Hamas a remis 17 corps, dont l'un n'est pas celui d'un otage selon Israël. L'Etat hébreu a de son côté restitué les corps de 225 Palestiniens.

Le dernier transfert effectué vendredi soir est issu d'un accord spécifique entre Israël et la Fédération internationale de la Croix-Rouge.

Plus de 68.000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires de Gaza, ont été tués en deux ans d'offensive militaire israélienne dans le territoire en représailles à l'attaque du 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël, qui a coûté la vie à 1.200 Israéliens.

(Muhammad Al Gebaly et Enas ALashray; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)