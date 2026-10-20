Gaza-Quatre Palestiniens tués par des frappes israéliennes - secours

Des frappes et des tirs israéliens ont tué au moins quatre Palestiniens mardi, dont un mineur de 17 ans, dans deux incidents séparés survenus dans la bande Gaza, selon les autorités sanitaires locales.

Ces dernières ont précisé qu'une frappe aérienne israélienne a tué Akram Yassin et son épouse Dina Abu Baker dans un appartement de la ville de Gaza.

L'armée israélienne a dit qu'elle a visé militant dans cette zone, sans donner plus de détails.

À Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, les secouristes ont dit qu'un adolescent de 17 ans avait été tué par des tirs israéliens près du quartier de Qizan an-Najjar. Un autre Palestinien a été tué par des tirs israéliens à Zeitoun, un des quartiers de la ville de Gaza.*

L'armée israélienne n'a pas commenté ces deux incidents dans l'immédiat.

Israël, qui affirme que le Hamas s'est réarmé et lance des attaques en violation du cessez-le-feu conclu en octobre 2025, a intensifié ses frappes contre le mouvement ces dernières semaines.

Le Hamas nie tenter de mener des attaques ou de reconstituer son arsenal et accuse Israël de violer ce cessez-le-feu et de saper les efforts pour mettre en oeuvre le plan du président américain Donald Trump pour mettre fin au conflit dans la bande de Gaza.

Ce plan prévoit entre autres le retrait d'Israël et le désarmement du Hamas.

Le cessez-le-feu d'octobre 2025 a mis fin aux combats dans la bande de Gaza, engagés par l'armée israélienne en réponse à l'attaque menée le 7 octobre 2023 par le Hamas dans le sud d'Israël.

Cette attaque du Hamas avait fait environ 1.200 morts et entraîné l'enlèvement de 251 otages emmenés à Gaza. Les autorités palestiniennes affirment que plus de 74.000 personnes ont été tuées lors de l'offensive israélienne qui s'en est suivie.

Plus de 1.500 Palestiniens ont été tués par Israël dans l'enclave depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu il y a un an, selon les autorités sanitaires locales, tandis que Tsahal a fait état de la mort de quatre soldats israéliens.

(Nidal al-Mughrabi, Version française Benoit Van Overstraeten)