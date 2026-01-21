 Aller au contenu principal
Gaza-Onze Palestiniens, dont trois journalistes, tués par l'armée israélienne
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 18:03

(Actualisé avec commentaire de l'armée israélienne)

par Nidal al-Mughrabi

Onze Palestiniens, dont trois journalistes et deux enfants, ont été tués mercredi par des tirs d'artillerie et une frappe aérienne de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, en violation du cessez-le-feu conclu en octobre dernier, ont rapporté des sources médicales locales.

Les trois journalistes, employés également par une agence humanitaire égyptienne - le Comité égyptien -, sont morts dans la frappe aérienne qui a visé leur véhicule alors qu'ils filmaient un campement à al-Zhara, dans le centre de Gaza, établi par les Egyptiens pour la population déplacée, ont précisé les sources et d'autres journalistes à Reuters.

Une source sécuritaire égyptienne a confirmé que le véhicule appartenait au comité, sans plus de détails.

L'armée israélienne a déclaré que ses forces avaient identifié "plusieurs suspects opérant un drone lié au Hamas" dans le centre de Gaza.

"A la suite de l'identification et en raison de la menace que représentait le drone pour nos troupes, les forces de défense israéliennes ont visé les suspects qui avaient activé le drone", a-t-elle ajouté.

Le syndicat des journalistes palestiniens a dit dans un communiqué que les journalistes tués "menaient une mission journalistique et humanitaire pour filmer et documenter les souffrances des civils dans les camps de déplacés". Le syndicat ne précise pas s'ils utilisaient un drone pour filmer.

Auparavant, trois personnes, dont un garçon de 10 ans, ont été tuées par des tirs de char à l'est de Deir Al-Balah, dans le centre de Gaza. Deux autres personnes, un adolescent de 13 ans et une femme, ont été tuées lors de deux fusillades impliquant Tsahal dans l'est de Khan Younès, dans le sud de l'enclave palestinienne.

Trois autres Palestiniens ont été tués par des tirs dans la bande de Gaza, ce qui porte le bilan de mercredi à au moins 11 morts, a déclaré le ministère de la Santé de l'enclave, dirigé par le Hamas.

L'armée israélienne a déclaré mercredi dans un communiqué avoir tué un "terroriste" qui avait pénétré dans une zone sous leur contrôle et qui représentait une menace imminente pour les soldats qui y opéraient.

Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, plus de 460 Palestiniens et trois soldats israéliens ont été tués.

(Rédigé par Nidal al-Mughrabi; version française Coralie Lamarque, édité par Sophie Louet)

Proche orient
1 commentaire

  • 18:38

    Poutine continue de bombarder Kyïv et Netanyahou s'obstine à détruire le peu qu'il reste dans la zone de Gaza...et à occuper de plus en plus de terres en Cisjordanie..Ali Khamenei a lui assassiné ses opposants...Et Trump, dit tout et surtout n'importe quoi...mais l'ICE continue la traque.

Signaler le commentaire

