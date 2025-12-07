Gaza-Netanyahu va rencontrer Trump et discuter de la seconde phase du plan de paix

(Actualisé avec déclaration de Netanyahu, contexte)

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche qu'il allait rencontrer Donald Trump ce mois-ci, ajoutant que la seconde phase du plan de paix présenté par le président américain était proche.

La réunion portera sur les possibilités d'instaurer la paix et de mettre fin au règne du Hamas dans la bande de Gaza, a déclaré Benjamin Netanyahu, lors d'une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand Friedrich Merz.

"J'aurai des conversations très importantes à la fin du mois sur la manière de garantir la réussite de la deuxième phase", a-t-il ajouté.

Benjamin Netanyahu a ajouté que la première phase du plan de paix de Donald Trump était sur le point d'être achevée.

Les négociations pour consolider le texte de paix soutenu par les Etats-Unis dans la bande de Gaza sont à un stade critique, a déclaré

samedi

le Premier ministre du Qatar, le cheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani.

Le projet américain autoriserait un Conseil de paix chargé de la gouvernance transitoire à mettre en place une force internationale de stabilisation temporaire à Gaza qui pourrait "recourir à toutes les mesures nécessaires" pour mener à bien son mandat.

Depuis le début de la trêve entrée en vigueur le 10 octobre, le Hamas a rendu le corps de 27 otages décédés et de 20 personnes encore détenues en échange de la libération de quelque 2.000 prisonniers palestiniens.

Si les combats ont baissé en intensité depuis, le Hamas et Israël s'accusent mutuellement de violer l'accord de cessez-le-feu.

(Alexander Cornwell et Steven Scheer; version française Zhifan Liu)