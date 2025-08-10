Gaza-Netanyahu défend son plan, "meilleur moyen de terminer la guerre"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a défendu dimanche son projet d'extension des opérations militaires à Gaza et de prise de contrôle par l'armée de la totalité de l'enclave, condamné tant en Israël qu'à l'étranger, en affirmant que l'opération serait brève et constituait le "meilleur moyen de terminer la guerre".

La nouvelle offensive en préparation, a-t-il expliqué devant la presse internationale, a pour objectif de détruire les deux derniers bastions du Hamas dans la ville de Gaza et les camps du centre de l'enclave palestinienne et devrait s'achever "assez rapidement". "Nous n'avons pas d'autre choix pour terminer le travail", a ajouté le Premier ministre israélien.

"Nous parlons en terme de calendrier assez court, parce que nous voulons mettre fin à cette guerre. C'est le meilleur moyen de mettre fin à cette guerre", a-t-il martelé.

Benjamin Netanyahu a également promis d'accroître l'aide humanitaire distribuée en coordination avec les Etats-Unis via la Fondation humanitaire de Gaza (FHG) et dit avoir donné instruction à l'armée d'autoriser l'accès de l'enclave à davantage de journalistes étrangers.

