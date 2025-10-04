 Aller au contenu principal
Gaza-Macron salue la réponse du Hamas au plan de Trump
information fournie par Reuters 04/10/2025 à 00:17

Sommet de la Communauté politique européenne à Copenhague

(Reuters) -Le président français Emmanuel Macron a salué vendredi soir la réponse du Hamas au plan de paix en 20 points présenté par le président américain Donald Trump.

"La libération de tous les otages détenus et le cessez-le-feu à Gaza sont à portée de main!", a écrit le chef de l'Etat sur le réseau social X. "L'engagement du Hamas doit être suivi d'effet sans plus tarder."

Emmanuel Macron a estimé qu'il était désormais possible d'avancer "de manière décisive" vers la paix et a remercié Donald Trump pour ses efforts.

Le Hamas a déclaré vendredi être disposé à libérer tous les otages israéliens conformément au plan de Donald Trump pour Gaza, et s'est dit prêt à entamer immédiatement des négociations pour discuter de certains détails de l'accord.

Le mouvement palestinien n'a toutefois pas précisé dans son communiqué s'il accepterait de se désarmer, une demande formulée par Israël et les Etats-Unis qu'il a déjà rejetée par le passé.

(Rédigé par Camille Raynaud)

Proche orient
Emmanuel Macron
Donald Trump
Fermer

