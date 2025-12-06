Gaza-Les pourparlers de paix à un stade critique, dit le Qatar

Les négociations pour consolider le texte de paix soutenu par les Etats-Unis dans la bande de Gaza sont à un stade critique, a déclaré samedi le Premier ministre du Qatar, le Cheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani.

Les négociateurs, au premier rang desquels le Qatar qui joue un rôle clef, travaillent à l'élaboration de la prochaine phase de l'accord de cessez-le-feu, a-t-il déclaré en marge du Forum de Doha, une conférence qui se tient dans le pays gazier.

"Nous sommes à un moment critique. Nous n'y sommes pas encore. Ce que nous avons fait est juste une pause", a-t-il dit.

"On ne peut pas considérer ça encore comme un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu ne peut pas être conclu tant que les forces israéliennes ne se sont pas complètement retirées - (tant que) la stabilité n'est pas de retour à Gaza, que les gens puissent entrer et sortir librement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui."

Les différentes parties s'efforcent de travailler autour d'un projet de paix présenté par Washington qui approuverait un mandat de deux ans pour un organe de gouvernance transitoire à Gaza et une force internationale de stabilisation dans l'enclave palestinienne.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a appelé samedi au déploiement d'une force de stabilisation le long de la ligne jaune, zone tampon érigée après la trêve à Gaza, pour vérifier du respect du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Le projet américain autoriserait un Conseil de paix chargé de la gouvernance transitoire à mettre en place une force internationale de stabilisation temporaire à Gaza qui pourrait "recourir à toutes les mesures nécessaires" pour mener à bien son mandat.

Une délégation israélienne a tenu des pourparlers au Caire jeudi avec des médiateurs à propos du rapatriement du dernier otage détenu dans l'enclave palestinienne, ce qui mettrait fin à une première partie du plan de Donald Trump.

Depuis le début de la trêve entrée en vigueur le 10 octobre, le Hamas a rendu le corps de 27 otages décédés et de 20 personnes encore détenues en échange de la libération de quelque 2.000 prisonniers palestiniens.

Si les combats ont baissé en intensité depuis, le Hamas et Israël s'accusent mutuellement de violer l'accord de cessez-le-feu.

L'armée israélienne a dit samedi que ses soldats, déployés derrière la ligne jaune, ont ouvert le feu et tué au moins trois combattants palestiniens qui avaient franchi la frontière.

Les autorités palestiniennes n'ont pas donné dans l'immédiat plus de détails sur l'incident.

(Reportage d'Andrew Mills; version française Zhifan Liu)