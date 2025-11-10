Gaza-Les Emirats arabes unis n'envisagent pas à ce stade de rejoindre la force de stabilisation

par Maha El Dahan et Jana Choukeir

Les Emirats arabes unis (EAU) n'envisagent pas, dans les circonstances actuelles, de participer à la force internationale de stabilisation dans la bande de Gaza, a déclaré lundi le conseiller diplomatique du président émirati, Anouar Gargash, estimant que son cadre d'intervention n'est pas encore clairement défini.

Selon ce dernier, Abou Dhabi continuera cependant de soutenir les initiatives politiques en faveur de la paix et restera l'un des principaux fournisseurs en matière d'aide humanitaire.

"La région reste fragile, mais il y a des raisons de faire preuve d'un optimisme prudent", a-t-il déclaré lors du forum Abu Dhabi Strategic Debate, qui s'achèvera mardi.

Des discussions sont en cours sur le mandat que pourrait donner le Conseil de sécurité des Nations unies à cette force de stabilisation censée garantir le respect du cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne, tandis que les pays partenaires doivent décider de leur participation une fois ce cadre défini.

Un accord de cessez-le-feu à Gaza, visant à mettre fin au conflit entre Israël et le Hamas, a été négocié par les Etats-Unis, avec la médiation de l'Egypte, du Qatar et de la Turquie, le mois dernier.

Washington a rédigé un projet de résolution proposant un mandat de deux ans pour un organe de gouvernance transitoire et une force internationale de stabilisation à Gaza.

La force, connue sous le nom de Force internationale de stabilisation (FIS), est en principe autorisée à "utiliser toutes les mesures nécessaires" pour démilitariser Gaza, protéger les civils et l'acheminement de l'aide, ainsi que sécuriser les frontières de l'enclave et soutenir une force de police palestinienne nouvellement formée, selon un projet consulté par Reuters.

Les Etats-Unis ont approché plusieurs pays, dont l'Indonésie, les EAU, l'Egypte, le Qatar, la Turquie et l'Azerbaïdjan, afin qu'ils contribuent à cette force.

Israël a exclu la participation de la Turquie, tandis que l'Azerbaïdjan a dit ne pas envisager d'envoyer des soldats à Gaza tant que le cessez-le-feu ne sera pas complètement respecté.

(Reportage Maha El Dahan et Jana Choukeir; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)