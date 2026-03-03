 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gaza-Le poste-frontière de Kerem Shalom va rouvrir sous peu-PAM
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 12:01

Le point de passage de Kerem Shalom vers la bande de Gaza, essentiel pour l'approvisionnement en aide humanitaire de l'enclave palestinienne, sera rouvert sous peu, a déclaré mardi le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies.

Le poste-frontière situé entre la bande de Gaza, Israël et l'Egypte a été fermé samedi par mesure de sécurité lors du lancement des bombardements israéliens et américains contre l'Iran.

Il devrait rouvrir entre mardi et mercredi.

"Cela arrive à point nommé, nous devons acheminer l'aide le plus rapidement possible", a déclaré Samer Abdel Jaber, directeur régional du PAM pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Europe de l'Est, à des journalistes à Genève via un lien vidéo depuis Le Caire.

Le COGAT, organisme israélien chargé de l'administration des territoires palestiniens occupés, a confirmé qu'il rouvrirait le passage de Kerem Shalom à partir de mardi pour permettre l'entrée progressive de l'aide humanitaire.

(Reportage Emma Farge; reportage supplémentaire Olivia Le Poidevin, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)

Proche orient
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank