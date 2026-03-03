Gaza-Le poste-frontière de Kerem Shalom va rouvrir sous peu-PAM

Le point de passage de Kerem Shalom vers la bande de Gaza, essentiel pour l'approvisionnement en aide humanitaire de l'enclave palestinienne, sera rouvert sous peu, a déclaré mardi le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies.

Le poste-frontière situé entre la bande de Gaza, Israël et l'Egypte a été fermé samedi par mesure de sécurité lors du lancement des bombardements israéliens et américains contre l'Iran.

Il devrait rouvrir entre mardi et mercredi.

"Cela arrive à point nommé, nous devons acheminer l'aide le plus rapidement possible", a déclaré Samer Abdel Jaber, directeur régional du PAM pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Europe de l'Est, à des journalistes à Genève via un lien vidéo depuis Le Caire.

Le COGAT, organisme israélien chargé de l'administration des territoires palestiniens occupés, a confirmé qu'il rouvrirait le passage de Kerem Shalom à partir de mardi pour permettre l'entrée progressive de l'aide humanitaire.

(Reportage Emma Farge; reportage supplémentaire Olivia Le Poidevin, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)