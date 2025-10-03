Gaza-Le Hamas se dit prêt à libérer tous les otages israéliens, veut négocier certains points-communiqué

(Actualisé avec détails)

Le Hamas a annoncé vendredi être d'accord pour libérer tous les otages israéliens, vivants ou morts, selon les termes de la proposition du président américain Donald Trump pour Gaza, et s'est dit prêt à entamer immédiatement des négociations pour discuter de certains détails de l'accord.

Plus tôt dans la journée, Donald Trump a déclaré avoir donné au Hamas jusqu'à 22h00 GMT dimanche afin de parvenir à un accord sur son plan pour l'avenir de Gaza, le qualifiant de dernière chance pour le groupe armé palestinien.

Dans une copie du communiqué consulté par Reuters, le Hamas répond au plan en 20 points de Donald Trump et réitère son accord pour confier l'administration de Gaza à un organisme palestinien indépendant "sur la base d'un consensus national palestinien et bénéficiant du soutien des pays arabes et islamiques".

Le Hamas n’a pas précisé s’il accepterait de se désarmer, une demande d’Israël et des États-Unis qu’il a déjà rejetée.

Le groupe islamiste a ajouté qu'il "appréciait les efforts arabes, musulmans et internationaux, ainsi que les efforts du président américain Donald Trump, appelant à la fin de la guerre dans la bande de Gaza, à l'échange de prisonniers (et) à l'entrée immédiate de l'aide".

"Dans ce contexte, le mouvement affirme sa volonté d'entamer immédiatement, par l'intermédiaire des médiateurs, des négociations pour discuter des détails", a ajouté le groupe.

(Reportage Nidal Al Mughrabi, Yomna Ehab et Ahmed Tolba, version française Kate Entringer)