Gaza-Le Hamas doit remettre dans la journée l'une des deux dernières dépouilles d'otages à Israël

Le Hamas a déclaré qu'il remettrait mardi la dépouille de l'un des deux derniers otages décédés encore présents à Gaza.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a indiqué dans un communiqué que des tests médico-légaux seraient effectués après le transfert du corps aux forces israéliennes à Gaza par l'intermédiaire de la Croix-Rouge .

Les deux derniers otages décédés sont l'officier de police israélien Ran Gvili et le ressortissant thaïlandais Sudthisak Rinthalak, tous deux enlevés lors de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Plus tôt, une frappe aérienne israélienne a causé la mort d'un Palestinien, identifié par les autorités sanitaires locales comme étant le journaliste indépendant Mahmoud Wadi, à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Un haut responsable militaire israélien a affirmé que Mahmoud Wadi avait participé à l'attaque du Hamas d'octobre 2023, citant l'existante de photos. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier dans l'immédiat et de manière indépendante le récit de ce responsable.

Un autre journaliste palestinien a été blessé lors de la frappe israélienne, selon les autorités de Gaza.

Selon les autorités sanitaires locales, au moins 357 Palestiniens ont été tués depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre entre Israël et le Hamas. Les autorités israéliennes ont elles fait état de la mort de trois soldats au cours de cette période.

