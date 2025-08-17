Gaza-Le Hamas dénonce le plan israélien de déplacement de la population

Le Hamas palestinien a rejeté dimanche que le projet d'Israël de déplacer des habitants de la ville de Gaza, dénonçant une "nouvelle vague de génocide et de déplacement" pour des centaines de milliers d'habitants l'enclave.

Israël a annoncé qu'il allait fournir dès dimanche des tentes et d'autres équipements aux Palestiniens présents dans des zones de combats avant de les déplacer vers des zones "plus sûres" du sud de l'enclave est une "tromperie flagrante".

La distribution de tentes sous couvert d'objectifs humanitaires est une "tromperie flagrante" destinée à "couvrir un crime brutal que les forces d'occupation s'apprêtent à exécuter", a déclaré le Hamas dans un communiqué.

Israël a déclaré au début du mois son intention de lancer une nouvelle offensive pour prendre le contrôle du nord de la ville de Gaza, le plus grand centre urbain de l'enclave. Ce plan a suscité l'inquiétude de la communauté internationale quant au sort de la bande de Gaza, qui compte environ 2,2 millions d'habitants.

(Rédigé par Nidal Al-Mughrabi et Menna Alaa El-Din ; version française Kate Entringer)