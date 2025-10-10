Gaza-Le gouvernement israélien ratifie l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas

Le gouvernement israélien a ratifié vendredi l'accord de cessez-avec le Hamas, ouvrant la voie à la cessation des combats à Gaza dans les prochaines 24 heures.

À l'issue de ces 24 heures, une période de 72 heures doit s'ouvrir en vue de la libération des otages retenus par le groupe armé palestinien dans l'enclave côtière.

"Le gouvernement vient d'approuver le cadre pour la libération de tous les otages, vivants ou décédés", a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur X.

L'approbation intervient après que les responsables des deux parties sont arrivés à une entente, jeudi, sur la première phase du plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre, à l'issue de pourparlers indirects dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh.

(Hatem Maher; version française Augustin Turpin)