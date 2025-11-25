 Aller au contenu principal
Gaza-La Turquie, l'Égypte et le Qatar discutent de la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 17:46

Le chef du renseignement turc a rencontré son homologue égyptien ainsi que le ministre des Affaires étrangères du Qatar mardi pour discuter de la seconde phase de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et de la coordination avec les Etats-Unis, a-t-on appris d'une source turque.

"Lors de la réunion, (ils) sont aussi convenus de renforcer la coordination et la coopération avec le Centre de coordination civilo-militaire (CMCC) afin d'éliminer tous les obstacles pour assurer la continuité du cessez-le-feu et prévenir de nouvelles violations", a rapporté la source, ajoutant que les trois dirigeants ont aussi discuté des mesures à prendre contre les violations de l'accord par Israël.

(Reportage d'Ece Toksabay, rédaction de Tuvan Gumrukcu; version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)

Proche orient
