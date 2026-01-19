Gaza-La France ne va pas donner suite à l'invitation à rejoindre le "Conseil de la paix"-source

La France n'entend pas donner suite à l'invitation des Etats-Unis à rejoindre un "Conseil de la paix" pour la bande de Gaza, a-t-on appris lundi de l'entourage du président Emmanuel Macron.

"Comme de nombreux pays, la France a été invitée à rejoindre le 'Board of Peace' et examine avec ses partenaires le cadre juridique proposé avec ses partenaires", a-t-on indiqué.

"A ce stade, elle n'entend pas donner une suite favorable."

En octobre, Israël et le Hamas ont souscrit au plan en 20 points présenté par le président américain Donald Trump pour mettre fin au conflit déclenché par l'attaque du mouvement palestinien en territoire israélien le 7 octobre 2023.

Ce plan prévoit de confier, pour une période de transition, la gestion du territoire ravagé par deux ans de guerre à un comité technocratique palestinien placé sous la supervision d'un "Conseil de la paix" international.

"La Charte dépasse le seul cadre de Gaza. Elle soulève des questions majeures, en particulier quant au respect des principes et de la structure des Nations unies, qui ne sauraient en aucun cas être remis en cause", indique-t-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron.

