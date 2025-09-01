 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Gaza: La flottille humanitaire revient vers Barcelone à cause du mauvais temps
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 12:48

La flottille humanitaire, dont fait partie Greta Thunberg, part d'Espagne pour Gaza

La flottille humanitaire, dont fait partie Greta Thunberg, part d'Espagne pour Gaza

Une flottille de dizaines de bateaux transportant de l'aide partie dimanche pour Gaza, avec à son bord des militants pro-palestiniens dont l'activiste suédoise Greta Thunberg, est revenue au port de Barcelone en raison de conditions météorologiques difficiles, ont annoncé les organisateurs lundi.

"Nous avons effectué un essai en mer, puis sommes retournés au port pour laisser passer la tempête. Cela a entraîné un retard dans notre départ afin d'éviter tout risque de complications avec les bateaux plus petits", a déclaré Global Sumud Flotilla dans un communiqué, citant des vents allant jusqu'à environ 56 km/h.

Les organisateurs n’ont pas précisé quand ils comptaient reprendre leur voyage.

L’acteur irlandais de la série Game of Thrones Liam Cunningham et la politicienne portugaise Mariana Mortagua faisaient partie des centaines de personnes originaires de 44 pays qui ont embarqué durant le week-end sur la flottille, dont le but est de rompre le blocus naval de Gaza et y apporter de la nourriture et de l'aide humanitaire.

En juin, les forces navales israéliennes avaient arraisonné et saisi un bateau battant pavillon britannique transportant Greta Thunberg et l'eurodéputée Rima Hassan. Israël avait qualifié l'opération du navire de propagande en faveur du Hamas.

(Charlie Devereux, version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)

A lire aussi

  • Des blessés du district de Nourgal dans la province de Kounar sont évacués, le 1er septembre 2025 après un tremblement de terre qui a touché des régions montagneuses dans l'est de l'Afghanistan ( AFP / Wakil KOHSAR )
    Plus de 800 morts et 2.700 blessés dans un séisme en Afghanistan
    information fournie par AFP 01.09.2025 13:16 

    Plus de 800 personnes sont mortes et plus de 2.700 ont été blessées dans la nuit de dimanche à lundi dans l'est de l'Afghanistan après un séisme de magnitude 6, suivi d'au moins cinq répliques ressenties à des centaines de kilomètres. L'épicentre du séisme a été ... Lire la suite

  • Conséquences d'une frappe israélienne sur un immeuble résidentiel à Gaza
    Israël continue de bombarder la ville de Gaza, les habitants fuient
    information fournie par Reuters 01.09.2025 13:16 

    Israël continue de pilonner la ville de Gaza et a fait exploser des voitures piégées dans ses environs, tandis que les frappes aériennes israéliennes ont tué lundi au moins 19 personnes, selon les autorités palestiniennes et des résidents. La poursuite de l'offensive ... Lire la suite

  • Ursula von der Leyen lors d'une conférence de presse à Pékin
    Bulgarie: L'avion de Von Der Leyen touché par un brouillage, la Russie suspectée
    information fournie par Reuters 01.09.2025 13:07 

    Le système GPS d'un avion transportant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été brouillé dimanche alors qu'il se dirigeait vers la Bulgarie, a déclaré lundi un porte-parole de l'Union européenne (UE), confirmant une information du ... Lire la suite

  • Xi et Poutine s'en prennent à l'Occident devant les grands d'Eurasie
    Xi et Poutine s'en prennent à l'Occident devant les grands d'Eurasie
    information fournie par AFP Video 01.09.2025 12:58 

    Xi Jinping et Vladimir Poutine s'en sont tour à tour pris durement aux Etats-Unis et à l'Occident lundi lors d'un sommet réunissant une kyrielle de dirigeants et censé promouvoir une autre gouvernance mondiale, dans une époque troublée.

