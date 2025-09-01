Gaza: La flottille humanitaire revient vers Barcelone à cause du mauvais temps

La flottille humanitaire, dont fait partie Greta Thunberg, part d'Espagne pour Gaza

Une flottille de dizaines de bateaux transportant de l'aide partie dimanche pour Gaza, avec à son bord des militants pro-palestiniens dont l'activiste suédoise Greta Thunberg, est revenue au port de Barcelone en raison de conditions météorologiques difficiles, ont annoncé les organisateurs lundi.

"Nous avons effectué un essai en mer, puis sommes retournés au port pour laisser passer la tempête. Cela a entraîné un retard dans notre départ afin d'éviter tout risque de complications avec les bateaux plus petits", a déclaré Global Sumud Flotilla dans un communiqué, citant des vents allant jusqu'à environ 56 km/h.

Les organisateurs n’ont pas précisé quand ils comptaient reprendre leur voyage.

L’acteur irlandais de la série Game of Thrones Liam Cunningham et la politicienne portugaise Mariana Mortagua faisaient partie des centaines de personnes originaires de 44 pays qui ont embarqué durant le week-end sur la flottille, dont le but est de rompre le blocus naval de Gaza et y apporter de la nourriture et de l'aide humanitaire.

En juin, les forces navales israéliennes avaient arraisonné et saisi un bateau battant pavillon britannique transportant Greta Thunberg et l'eurodéputée Rima Hassan. Israël avait qualifié l'opération du navire de propagande en faveur du Hamas.

(Charlie Devereux, version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)