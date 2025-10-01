Gaza-La flottille humanitaire approchée par des navires suspects alors qu'elle s'apprête à franchir le blocus

La flottille internationale qui tente d’acheminer de l’aide humanitaire vers Gaza a déclaré que des navires non identifiés s’étaient approchés de certaines embarcations avant l’aube mercredi, alors qu’elle approchait une zone où Israël a imposé un blocus naval sur l’enclave ravagée par la guerre.

La Global Sumud Flotilla est composée de plus de 40 embarcations transportant environ 500 personnes, parmi lesquelles des parlementaires, des avocats et des militants, dont la militante écologiste suédoise Greta Thunberg. Elle vise à briser le blocus israélien de l’enclave palestinienne.

"Nous continuons à naviguer vers Gaza en approchant la marque des 120 milles nautiques, près de la zone où les précédentes flottilles ont été interceptées ou attaquées", ont déclaré les organisateurs dans un communiqué.

MANŒUVRES DANGEREUSES, ATTAQUE DE DRONE

L'identité des navires qui se sont approchés n'a pas été clairement établie. Une vidéo publiée sur la page Instagram de la flottille affirme qu’un navire militaire israélien s’est approché de ses bateaux, effectuant des "manœuvres dangereuses" et endommageant ses systèmes de communication avant de repartir.

La publication montrait la silhouette de ce qui semblait être un navire militaire avec une tourelle de canon près des bateaux civils. Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement ces images.

Les responsables israéliens n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La flottille a contribué à accroître les tensions internationales ces derniers jours, depuis qu’elle a été attaquée par des drones, qui ont largué des grenades assourdissantes et de la poudre irritante sur les navires, causant des dégâts mais aucune blessure.

Israël n’a pas commenté cette attaque, mais a déclaré qu’il utiliserait tous les moyens pour empêcher les bateaux d’atteindre Gaza, affirmant que le blocus naval est légal dans le cadre de sa lutte contre le Hamas.

L’Italie et l’Espagne ont déployé des navires de guerre pour accompagner la flottille afin d’apporter une assistance en cas de besoin humanitaire ou de sauvetage, mais ont précisé qu’ils n’interviendront pas militairement. Des drones turcs suivent également les bateaux. Cependant, l’Italie a indiqué que sa marine cesserait de suivre la flottille une fois celle-ci arrivée à moins de 150 milles nautiques (278 km) de Gaza.

L’Espagne a informé les membres de la flottille que son navire de sauvetage maritime se trouvait à portée pour mener des opérations de secours si nécessaire, mais qu’il n’entrerait pas dans la zone d’exclusion israélienne, car cela mettrait en danger l’intégrité physique de son équipage et de la flottille, a déclaré une source gouvernementale.

ROME ET ATHÈNES APPELLENT À LA SÉCURITÉ DES ACTIVISTES

L’Italie et la Grèce ont appelé mercredi Israël à ne pas s’en prendre aux activistes à bord de la flottille internationale, qui se prépare à une intervention israélienne destinée à l’empêcher d’acheminer de l’aide à Gaza.

" Nous appelons les autorités israéliennes à garantir la sécurité des participants et à permettre toutes les mesures de protection consulaire", ont déclaré les deux pays dans un communiqué conjoint publié par leurs ministres des Affaires étrangères respectifs.

Rome et Athènes ont également appelé les activistes à accepter une proposition de compromis consistant à remettre l’aide à l’Église catholique, afin qu’elle la distribue à Gaza, et à éviter une confrontation directe avec Israël.

(Reportage Mrinmay Dey à Bangalore, Emma Pinedo et Alvise Armellini ; rédigé par Edward McAllister ; version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)