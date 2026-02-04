Gaza-Israël tue 21 personnes, les évacuations médicales suspendues

par Nidal al-Mughrabi et Pesha Magid

Les tirs de chars israéliens et des frappes aériennes ont fait 21 morts, dont six enfants, mercredi dans la bande de Gaza, et Israël a suspendu l'évacuation de patients par le point de passage de Rafah, à la frontière avec l'Égypte, ont annoncé des responsables palestiniens.

Un médecin qui s'était précipité sur les lieux de l'attaque à Khan Younès a été tué par une deuxième vague de frappes visant le même endroit, ont déclaré les autorités sanitaires, tandis qu'un enfant de cinq mois a été tué dans la ville de Gaza, dans le nord de l'enclave.

Ces attaques surviennent trois jours après la réouverture du poste-frontière de Rafah entre Gaza et l'Égypte, étape majeure du plan américain pour régler le conflit.

La trêve entre l'Etat hébreu et le Hamas, déjà fragile, semble s'effriter davantage à chaque attaque israélienne.

Samedi, des frappes israéliennes ont tué plus de 30 Gazaouis.

Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu.

L'armée israélienne a déclaré mercredi avoir lancé des frappes sur la bande de Gaza en réponse aux tirs du groupe islamiste sur Tsahal près de la ligne d'armistice déterminée par l'accord de cessez-le-feu.

L'armée israélienne a déclaré qu'un soldat israélien avait été gravement blessé par l'attaque du Hamas.

Le Hamas a déclaré que l'action d'Israël compromettait les efforts visant à stabiliser le cessez-le-feu et a appelé dans un communiqué à "une pression internationale immédiate pour mettre fin aux violations".

RÉOUVERTURE DE RAFAH

Un porte-parole du Croissant-Rouge a rapporté que des patients étaient arrivés dans un hôpital de Khan Younès en vue de leur passage par Rafah pour recevoir des soins, avant d'être informés qu'Israël avait reporté les évacuations.

Selon un source égyptienne chargée de la sécurité, Israël a invoqué des problèmes de sécurité dans la région de Rafah pour justifier la fermeture temporaire.

L'organisme israélien chargé de contrôler l'accès à Gaza, le COGAT, a affirmé dans un communiqué publié mercredi que le point de passage de Rafah restait ouvert, mais qu'il n'avait pas reçu de l'Organisation mondiale de la santé les informations de coordination nécessaires pour faciliter les passages.

L'OMS n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Seize patients et 40 de leurs accompagnateurs ont traversé la frontière égyptienne mardi, ont déclaré des médecins gazaouis à Reuters, tandis qu'une source policière du Hamas a déclaré à Reuters qu'au moins 40 personnes avaient traversé la frontière entre l'Égypte et Gaza mardi soir.

(Nidal al-Mughrabi au Caire, avec Tala Ramadan ; rédigé par Pesha Magid ; version française Etienne Breban et Nicolas Delame ; édité par Augustin Turpin)