Gaza-Israël prépare la "mise en oeuvre immédiate" du plan de Trump après la réponse du Hamas

Israël se prépare à la "mise en oeuvre immédiate" de la première phase du plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza, a fait savoir tôt samedi le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu.
Le Hamas a déclaré vendredi être disposé à libérer tous les otages israéliens conformément au plan de Donald Trump, et s'est dit prêt à entamer immédiatement des négociations pour discuter de certains détails de l'accord.
(Menna Alaa El-Din; version française Camille Raynaud)
