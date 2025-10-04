 Aller au contenu principal
Gaza-Israël prépare la "mise en oeuvre immédiate" du plan de Trump après la réponse du Hamas
information fournie par Reuters 04/10/2025 à 02:24

Israël se prépare à la "mise en oeuvre immédiate" de la première phase du plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza, a fait savoir tôt samedi le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Le Hamas a déclaré vendredi être disposé à libérer tous les otages israéliens conformément au plan de Donald Trump, et s'est dit prêt à entamer immédiatement des négociations pour discuter de certains détails de l'accord.

(Menna Alaa El-Din; version française Camille Raynaud)

Proche orient
Donald Trump
