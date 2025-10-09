Gaza-Israël et le Hamas signent un accord de cessez-le-feu et de libération des otages

(Actualisé avec déclarations de Trump, conférence à Paris)

par Nidal al-Mughrabi et Maayan Lubell

Israël et le Hamas ont approuvé jeudi la première phase du plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, ouvrant la voie à un cessez-le-feu et à une libération des otages détenus par le groupe islamiste palestinien.

Les responsables des deux parties ont confirmé qu'ils avaient signé l'accord à l'issue de pourparlers indirects dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, au surlendemain du deuxième anniversaire de l'attaque du groupe islamiste dans le sud d'Israël, qui a fait 1.200 morts et déclenché en représailles une offensive dévastatrice.

L'accord prévoit la cessation des combats, le retrait partiel d'Israël de la bande de Gaza et la libération des otages encore détenus par le Hamas dans l'enclave palestinienne.

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a fait savoir que le cessez-le-feu prendrait effet dans les 24 heures après la ratification de l'accord par le gouvernement israélien, qui devrait se réunir plus tard dans la journée.

À l'issue de ces 24 heures, une période de 72 heures s'ouvrira en vue de la libération des otages retenus par le Hamas, a fait savoir une porte-parole du gouvernement de Benjamin Netanyahu.

"Nous récupérerons les otages mardi, lundi ou mardi, et ce sera un jour de joie", a déclaré Donald Trump lors d'une réunion de son cabinet à la Maison blanche jeudi. Le président américain s'est dit convaincu que l'accord mènera à une "paix durable" et espère pouvoir se rendre en Égypte pour assister à une cérémonie de signature.

À Paris, les principaux partenaires européens et arabes des États-Unis se sont réunis jeudi pour discuter de l'avenir de Gaza après la guerre, définir les modalités de gouvernance de l'enclave, examiner la mise en œuvre du plan proposé par Donald Trump, et évaluer l'engagement collectif des pays participants dans le processus.

"Cette nuit, un accord historique a été conclu à Charm el-Cheikh et je tiens ici à féliciter le président Trump pour son engagement personnel, l'émir du Qatar et le Premier ministre Cheikh Mohammed et son équipe de négociation, le président Sissi et le président Erdogan", a déclaré Emmanuel Macron en ouverture de la conférence.

SCÈNES DE LIESSE

Avant même sa signature, l'accord a été annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi par le président américain Donald Trump.

"Je suis très fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont tous deux approuvé la première phase de notre plan de paix", a-t-il déclaré sur son réseau Truth Social.

"Cela signifie que TOUS les otages seront libérés très bientôt et qu'Israël retirera ses troupes jusqu'à une ligne convenue, première étape vers une paix forte, durable et éternelle", a-t-il ajouté.

D'après un communiqué du bureau du président israélien Isaac Herzog, Donald Trump devrait se rendre à Jérusalem dimanche.

L'annonce du président américain a donné lieu à des scènes de liesse à Gaza comme en Israël, notamment à Tel Aviv, auprès des familles des otages.

Dans le cadre de l'accord, les 20 otages israéliens encore en vie dans la bande de Gaza seront libérés.

Vingt-six autres otages ont été déclarés morts et le sort de deux d'entre eux reste inconnu. Le Hamas a indiqué que la récupération des corps dispersés des otages dans la bande de Gaza pourrait prendre du temps.

En échange, Israël procédera à la libération de prisonniers palestiniens mais l'accord n'inclut pas Marwan Barghouti, l'ancien responsable du Tanzim, l'une des branches armées du Fatah palestinien.

"Je peux vous dire à ce stade qu'il ne fera pas partie de cette libération", a déclaré la porte-parole du gouvernement israélien Shosh Bedrosian aux journalistes.

(avec la contribution de Pesha Magid et Alexander Cornwell à Jerusalem, Jana Choukeir et Tala Ramadan à Dubaï, Miranda Murray à Berlin, John Irish à Paris, Jeff Mason et Steve Holland à Washington ; rédigé par Michael Georgy et Timothy Heritage; version française Augustin Turpin, Etienne Breban et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)