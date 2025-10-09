Gaza-Israël et le Hamas ont signé l'accord de cessez-le-feu, dit Trump

Israël et le Hamas ont signé la première phase de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza proposé par les États-Unis, ouvrant la voie à la libération de tous les otages israéliens, a annoncé mercredi le président américain Donald Trump.

"Je suis très fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont tous deux approuvé la première phase de notre plan de paix", a déclaré Donald Trump sur Truth Social.

"Cela signifie que TOUS les otages seront libérés très bientôt et qu'Israël retirera ses troupes jusqu'à une ligne convenue, première étape vers une paix forte, durable et éternelle", a ajouté le locataire de la Maison blanche.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar Majed Al-Ansari a également confirmé sur X qu'une entente avait été trouvée sur toutes les dispositions et tous les mécanismes de mise en œuvre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu.

L'accord conduira à la fin de la guerre, à la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens, ainsi qu'à l'acheminement de l'aide humanitaire, a précisé Majed Al-Ansari.

Les détails seront annoncés ultérieurement, a ajouté le porte-parole.

(Ismail Shakil, Jasper Ward, Enas Alashray et Hatem Maher; version française Augustin Turpin)