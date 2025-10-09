Gaza: Israël et le Hamas ont signé l'accord de cessez-le-feu, dit Trump

De la fumée s'élève à la suite d'une frappe israélienne lors d'une opération militaire dans la ville de Gaza

par Matt Spetalnick, Nidal al-Mughrabi et Trevor Hunnicutt

Israël et le Hamas ont signé la première phase de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza proposé par les États-Unis, ouvrant la voie à la libération de tous les otages israéliens, a annoncé mercredi le président américain Donald Trump.

L'accord, issu des négociations indirectes qui se déroulent à Charm el Cheikh entre les représentants de Tel Aviv et du Hamas, survient au lendemain du deuxième anniversaire de l'attaque du groupe islamiste dans le sud d'Israël, le 7 octobre 2023, qui a fait 1.200 morts et déclenché en représailles une offensive dévastatrice.

S'il était mis en œuvre, il permettrait aux deux parties de mettre fin à un conflit régional qui s'est étendu à l'Iran, au Liban et au Yemen, et que les efforts diplomatiques précédents n'ont pas permis d'arrêter.

"Je suis très fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont tous deux approuvé la première phase de notre plan de paix", a déclaré Donald Trump sur Truth Social.

"Cela signifie que TOUS les otages seront libérés très bientôt et qu'Israël retirera ses troupes jusqu'à une ligne convenue, première étape vers une paix forte, durable et éternelle", a ajouté le locataire de la Maison blanche.

Faisant référence aux otages détenus par le Hamas, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dans un communiqué: "Avec l'aide de Dieu, nous les ramènerons tous chez eux."

Tel Aviv s'attend à ce que ses otages commencent à être libérés samedi, a déclaré un porte-parole du gouvernement israélien à Reuters, sans préciser si le gouvernement s'attendait à ce que les 48 otages restants, vivants ou décédés, soient libérés en même temps.

Le bureau de Benjamin Netanyahu a déclaré que le Premier ministre israélien s'était entretenu avec le président américain et que les deux chefs d'Etats s'étaient félicités mutuellement pour la signature d'un "accord historique".

Le président américain Donald Trump avait déclaré plus tôt mercredi ne pas exclure de se rendre en Egypte en fin de semaine, affirmant qu'un accord de cessez-le-feu était "très proche".

"Toutes les parties seront traitées équitablement !", a également déclaré Trump sur Truth Social, après avoir annoncé l'accord.

"C'est un GRAND jour pour le monde arabe et musulman, Israël, toutes les nations environnantes et les États-Unis d'Amérique, et nous remercions les médiateurs du Qatar, d'Égypte et de Turquie, qui ont travaillé avec nous pour faire de cet événement historique et sans précédent une réalité."

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar Majed Al-Ansari a confirmé sur X qu'une entente avait été trouvée sur toutes les dispositions et tous les mécanismes de mise en œuvre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu.

L'accord conduira à la fin de la guerre, à la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens, ainsi qu'à l'acheminement de l'aide humanitaire, a précisé Majed Al-Ansari.

Les détails seront annoncés ultérieurement, a ajouté le porte-parole.

(Dawoud Abu Elkas, Tuvan Gumrukcu et Daren Butler à Ankara ; Jana Choukeir et Tala Ramadan à Dubai ; Maayan Lubell et Alexander Cornwell à Jerusalem ; John Irish à Paris ; Angelo Amante à Rome ; Trevor Hunnicutt, Steve Holland e David Morgan à Washington ; avec Ismail Shakil, Jasper Ward, Enas Alashray et Hatem Maher; rédigé par Michael Georgy, Peter Graff, Timothy Heritage et Matt Spetalnick ; version française Augustin Turpin)