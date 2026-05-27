Gaza-Israël dit avoir tué le nouveau chef militaire du Hamas

(Ajoute confirmation du Hamas, funérailles)

par Rami Ayyub, Nidal al-Mughrabi et Jana Choukeir

Israël a annoncé mercredi avoir tué le successeur à peine nommé de la branche militaire du Hamas dans la bande de Gaza, quelques jours après l'élimination par Tsahal de son prédécesseur.

L'armée israélienne a déclaré que Mohammad Odeh avait péri la veille lors d'un raid dans l'enclave. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait annoncé dès mardi soir qu'une frappe avait visé ce dernier, sans dire s'il avait été tué.

Le décès de Mohammad Odeh a été confirmé par le Hamas mercredi après-midi. Des funérailles ont été organisées à la mi-journée dans la ville de Gaza pour le dirigeant du groupe ainsi que sa femme et son fils, tués lors d'une frappe aérienne sur un immeuble du quartier de Rimal dans la ville de Gaza.

D'après les autorités sanitaires de Gaza, trois autres personnes ont été tuées et plus de 20 autres blessées lors de ce raid qui a détruit le dernier étage du bâtiment.

Mardi, Benjamin Netanyahu a affirmé que Mohammad Odeh dirigeait les services de renseignement du Hamas lors de l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël et qu'il avait été désigné il y a environ une semaine pour succéder à Izz al Dine al Haddad, le chef des brigades Al Qassam tué par Israël le 15 mai dernier.

Le Hamas n'a pas annoncé officiellement le décès de Mohammad Odeh. Des sources proches du groupe n'ont pas confirmé sa nomination mais admis qu'il était considéré comme un possible successeur en tant que chef des renseignements militaires et sans doute le dernier membre du conseil dirigeant de la branche armée encore en vie.

Environ 900 Palestiniens ont été tués depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza en octobre dernier, selon les chiffres des autorités sanitaires de Gaza qui ne distinguent pas civils et combattants. Quatre soldats israéliens ont été tués durant la même période, selon l'armée israélienne.

Israël a tué des dizaines de dirigeants et commandants du Hamas depuis l'attaque du 7 octobre 2023, qui a fait 1.200 morts israéliens et déclenché en retour une campagne militaire massive d'Israël dans le territoire palestinien, qui a coûté la vie à plus de 72.000 Palestiniens en deux ans, civils pour la plupart.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)