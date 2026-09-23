Gaza-Deux Palestiniens tués par des frappes israéliennes - secours

Une frappe aérienne israélienne a tué au moins deux Palestiniens dans la bande de Gaza mercredi, selon les autorités sanitaires locales.

Les secouristes ont précisé que les deux hommes ont trouvé la mort lorsqu'une frappe aérienne israélienne a touché un véhicule à Khan Younès, ville située dans le sud de l'enclave. Deux autres personnes ont été blessées, ont-ils ajouté.

Un porte-parole de l'armée israélienne a confirmé la frappe, précisant qu'elle avait visé un membre d'un groupe armé et que de plus amples informations seraient communiquées ultérieurement.

Selon les autorités palestiniennes, plus de 73.000 personnes ont été tuées lors de l'offensive israélienne sur Gaza, lancée en représailles à attaque menée le 7 octobre 2023 par des combattants du Hamas dans le sud d'Israël qui a fait près de 1.200 morts.

Un cessez-le-feu chapeauté par les Etats-Unis et annoncé en octobre 2025 a mis fin aux combats dans la bande de Gaza, mais Israël n'a pas interrompu ses frappes contre l'enclave. L'armée israélienne dit que ses bombardements visent à contrecarrer les attaques du Hamas et d'autres combattants.

Le Hamas accuse Israël de violer le cessez-le-feu et de saper les efforts pour mettre en oeuvre le plan du président américain Donald Trump pour mettre fin au conflit. Ce plan prévoit entre autres le retrait d'Israël et le désarmement du Hamas.

Plus de 1.400 Palestiniens ont été tués par Israël dans l'enclave depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre dernier, selon les autorités sanitaires locales, tandis que Tsahal a fait état de la mort de quatre soldats israéliens.

(Nidal al-Mughrabi, Version française Benoit Van Overstraeten)