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Gaza-Des frappes israéliennes font six morts, selon des médecins
information fournie par Reuters 29/03/2026 à 00:56

Deux frappes israéliennes contre des points de contrôle de la police du Hamas dans la bande de Gaza ont fait au moins six morts, ont déclaré des responsables locaux de la santé.

Des médecins ont dit que des frappes aériennes menées par Israël avaient visé deux points de contrôle de la police à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, tuant trois policiers et trois civils, dont une fillette, et faisant quatre blessés.

Plus de 680 Palestiniens à Gaza ont été tués par l'armée israélienne depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec le Hamas en novembre, selon les autorités sanitaires locales.

Plus de 72.000 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre, en octobre 2023.

(Nidal al-Mughrabi; version française Camille Raynaud)

Proche orient
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