Gaza-Cinq Palestiniens, dont un enfant, tués dans des frappes d'Israël-médecins

Des frappes effectuées mardi par Israël dans la bande de Gaza ont tué cinq Palestiniens, dont un enfant âgé de 9 ans, ont rapporté des médecins, alors que se poursuivent les attaques dans le territoire palestinien en dépit de l'annonce à l'automne dernier d'un cessez-le-feu entre l'Etat hébreu et le Hamas.

Si le président américain Donald Trump, qui a chapeauté ce qu'il a présenté comme un plan de paix, a revendiqué en octobre dernier que la guerre était "terminée" à Gaza, les frappes israéliennes ont depuis lors été quasi-quotidiennes dans l'enclave palestinienne.

Au moins 800 Palestiniens ont été tués par Tsahal depuis que le cessez-le-feu a été annoncé, selon les médecins, tandis que quatre soldats israéliens ont été tués à Gaza durant la même période, selon Israël. Le Hamas et Israël s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu.

Une commission d'enquête indépendante de l'Onu a dénoncé dans un rapport publié en septembre dernier un génocide à Gaza incité par les plus hauts responsables israéliens, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahu, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumée.

Deux ONG israéliennes avaient accusé pour la première fois en juillet dernier Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens à Gaza.

En parallèle, l'armée israélienne a poursuivi ses offensives en Cisjordanie occupée, où elle a également démoli des habitations et accéléré l'installation de colonies dans le cadre de déplacements forcés recensés par Human Rights Watch, qui constituent des crimes de guerre.

Plus de 72.500 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza, selon les autorités locales, depuis le début de la campagne militaire d'Israël lancée en représailles à l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 lors de laquelle 1.200 personnes ont été tuées, selon les autorités israéliennes.

Des médecins à Gaza ont rapporté mardi qu'une attaque au drone israélienne a tué un enfant de 9 ans, Adel al Najjar, à l'est de Khan Younès, ville située à la pointe sud de l'enclave. Une attaque aérienne distincte menée par Israël contre un véhicule dans la ville de Gaza a tué quatre personnes.

Tsahal a dit avoir visé près de Khan Younès un "individu" qui "présentait une menace" pour les soldats israéliens en s'étant approché de la ligne de démarcation imposée par Israël pour délimiter la zone de l'enclave palestinienne qu'il occupe. L'armée israélienne n'a fourni aucune preuve que l'individu représentait une quelconque menace.

S'agissant de la frappe aérienne dans la ville de Gaza, l'armée israélienne a dit viser un "terroriste", sans apporter de preuve pour étayer son accusation.

Au moment de l'attaque dans laquelle il a été tué, Adel al Najjar récoltait des cartons devant être utilisés pour cuisinier, ont dit des proches, alors que la bande de Gaza est privée d'électricité depuis le début de la guerre en octobre 2023 et qu'Israël a imposé des restrictions sur l'entrée de gaz de cuisson dans le territoire palestinien.

(Nidal al-Mughrabi au Caire et Ramadan Abed à Gaza; version française Jean Terzian, édité par Benoit Van Overstraeten)