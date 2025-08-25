Avions de chasse : la Thaïlande se tourne vers le Gripen pour remplacer ses F-16

Confrontée au vieillissement de sa flotte composée notamment de F-16 livrés dans les années 80 et 90, l'armée thaïe se tourne vers le JAS-39 E/F du constructeur suédois, version la plus récente d'un chasseur qui, après l'Europe, consolide sa place sur le marché asiatique.

Un chasseur Gripen de l'armée de l'air thaïlandaise, en 2015 (illustration) ( AFP / NICOLAS ASFOURI )

L'armée de l'air thaïlandaise confirme sa touche suédoise. Déjà détentrice de 11 Gripen C/D livrés au début des années 2010, la Thaïlande va acheter quatre nouveaux avions de chasse Gripen, dans leur nouvelle version E/F, au groupe suédois Saab pour un montant de 5,3 milliards de couronnes (480 millions d'euros). Par rapport au modèle C/D, le Gripen E/F dispose notamment d'une motorisation plus puissante, avec le réacteur F414G de General Electric, selon le site spécialité Opex 360 .

"Transferts de technologies et coopération industrielle"

L'armée de l'air thaïe avait fait part en juin de sa volonté d'acheter les JAS 39 Gripen E/F de Saab afin de remplacer ses F-16 américains A/B achetés dans les années 1980. "La Thaïlande est déjà un utilisateur bien établi du Gripen et connaît les atouts du Gripen pour les forces armées royales thaïlandaises. La Thaïlande a choisi l'avion de combat le plus moderne du marché pour construire sa prochaine génération de capacités stratégiques et indépendantes", a déclaré Micael Johansson, directeur général de Saab.

Le contrat a été signé à l'occasion de la visite en Suède du chef d'état-major de l'armée de l'air, Punpakdee Pattanakul. Ce contrat porte sur quatre appareils qui doivent être livrés entre 2025 et 2030. Saab a aussi signé avec l'armée thaïe un accord "offset" (compensation industrielle) prévoyant "un transfert important de technologies de défense et une coopération industrielle".

Le parlement suédois a autorisé le gouvernement à conclure des accords avec la Thaïlande pour la vente d'un maximum de douze Gripen E/F, a précisé de son côté le gouvernement dans un communiqué séparé. La Thaïlande exploite actuellement 11 vieux Gripen ainsi que des dizaines de F-16. Outre la Suède et la Thaïlande, le Gripen a été vendu à la République tchèque, la Hongrie, l'Afrique du Sud et le Brésil. Le Gripen E/F, sa version la plus récente, a déjà été vendue à la Suède et au Brésil.