Gaza-Au moins sept morts dans des frappes israéliennes-secours

(Actualisé avec nouveau bilan, §1-6-7)

Au moins sept Palestiniens ont été tués dans des frappes aériennes israéliennes mardi dans la bande de Gaza, dont cinq dans le camp de réfugiés de Maghazi (centre), ont déclaré les autorités médicales.

Les secouristes et des habitants ont déclaré qu'un drone israélien avait tiré un missile sur des personnes qui étaient sorties de chez elles alors qu'une milice palestinienne appuyée par Israël tentait de prendre d'assaut une zone à l'est du camp de Maghazi.

Plusieurs personnes ont été blessées également, ont-ils précisé.

Contactée, l'armée israélienne n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Les incursions de groupes armés soutenus par Israël, que le Hamas qualifie de "collaborateurs israéliens", se sont intensifiées ces dernières semaines. Les dirigeants de ces groupes, qui opèrent dans des zones sous contrôle israélien, affirment vouloir renverser le régime du Hamas.

Deux autres personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées par une frappe israélienne sur un véhicule à Khan Younès, dans le sud de l'enclave palestinienne, ont rapporté des médecins.

L'armée israélienne a déclaré à Reuters qu'il s'agissait d'une "frappe ciblée", sans plus de précisions.

Israël et le Hamas sont dans l'impasse dans les négociations indirectes sur la mise en oeuvre de la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu, qui prévoit le désarmement du groupe et le retrait de l'armée israélienne.

Le cessez-le-feu, conclu en octobre et négocié par le président américain Donald Trump, n’a pas réussi à mettre fin aux attaques israéliennes à Gaza, laissant Israël aux commandes de plus de la moitié de Gaza tandis que le Hamas ne contrôle qu’une mince bande de territoire côtier.

Quelque 900 Palestiniens ont été tués lors de frappes israéliennes depuis l'entrée en vigueur de la trêve, selon les chiffres des autorités sanitaires de Gaza, qui ne font pas la distinction entre combattants et civils.

Quatre soldats israéliens ont été tués par des militants au cours de la même période, a indiqué l'armée israélienne.

(Nidal al-Mughrabi ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)