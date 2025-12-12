 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gaza: 16 morts après des pluies torrentielles, selon la Défense civile
information fournie par AFP 12/12/2025 à 20:57

Un camp de déplacés palestiniens dans le quartier de Zeitoun de la ville de Gaza, le 11 décembre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

Un camp de déplacés palestiniens dans le quartier de Zeitoun de la ville de Gaza, le 11 décembre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

Au moins 16 personnes sont mortes dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures, dont trois enfants d'hypothermie, après des pluies diluviennes, a annoncé vendredi la Défense civile du territoire palestinien.

Ces intempéries liées à la tempête Byron balayent depuis mercredi tentes et abris de fortunes, aggravant la détresse des habitants dont la quasi-totalité a été déplacée par plus de deux années de guerre.

Les secours sont intervenus après l'effondrement de 13 maisons "en raison de fortes pluies et de vents violents", selon un communiqué de la Défense civile, qui opère sous l'autorité du mouvement islamiste Hamas.

Son porte-parole, Mahmoud Bassal, a indiqué que six personnes avaient péri quand une maison s'est écroulée à Bir al-Naja (nord), et cinq autres lors de l'effondrement de murs dans des incidents distincts.

Deux corps ont également été retrouvés dans les décombres d'une habitation du quartier de Cheikh Radwan, à Gaza-ville (nord), a-t-il ajouté.

Un homme conduit une voiture sur la voie inondée d'un quartier de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 10 décembre 2025 ( AFP / BASHAR TALEB )

Un homme conduit une voiture sur la voie inondée d'un quartier de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 10 décembre 2025 ( AFP / BASHAR TALEB )

Trois enfants sont en outre morts d'exposition au froid, d'après la même source.

A Gaza-ville, l'hôpital Al-Chifa a confirmé le décès de Hadil Al-Masri, neuf ans, et de Taim Al-Khawaja, âgé de quelques mois. L'hôpital Nasser de Khan Younès (sud) a annoncé celui de Rahaf Abou Jazar, huit mois, dans le campement de tentes voisin d'Al-Mawassi.

A Nouseirat (centre), des Palestiniens tentaient vendredi d'évacuer l'eau autour de leurs tentes en bâches plastiques à l'aide de bols, seaux et pelles, au milieu des gravats laissés par la guerre destructrice entre Israël et le Hamas.

Des enfants, certains pieds nus, avançaient en trébuchant dans des flaques d'eau boueuse tandis que la pluie continuait de tomber.

"Ils ont dormi dans des draps mouillés (...). Nous n'avons pas de vêtements secs pour nous changer", raconte à l'AFP Oumm Mouhammad Jouda.

Un jeune Gazaoui regarde depuis l'ouverture d'une tente après de fortes pluies dans un camp de déplacés palestiniens, dans le quartier de Zeitoun de la ville de Gaza, le 11 décembre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

Un jeune Gazaoui regarde depuis l'ouverture d'une tente après de fortes pluies dans un camp de déplacés palestiniens, dans le quartier de Zeitoun de la ville de Gaza, le 11 décembre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

"Nous sommes six à dormir sur un seul matelas, et nous nous couvrons avec nos vêtements faute de couvertures", déplore Saif Ayman, 17 ans, dont la tente a été inondée.

Selon Jonathan Crickx, porte-parole de l'Unicef, actuellement à Gaza, les températures nocturnes pourraient tomber autour de huit ou neuf degrés. "Les pluies sont intenses, et ces familles vivent dans des tentes improvisées battues par le vent, à peine protégées par une bâche en plastique", a-t-il relaté.

Un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, entré en vigueur en octobre, a permis d'assouplir partiellement les restrictions sur l'entrée de marchandises et d'aide humanitaire, mais ces approvisionnements restent insuffisants, selon l'ONU.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti vendredi que des milliers de familles se trouvaient "abritées dans des zones côtières de faible altitude ou encombrées de débris, sans systèmes de drainage ni barrières de protection".

"Les conditions hivernales, combinées à une eau et un assainissement insuffisants, devraient entraîner une recrudescence des infections respiratoires aiguës", a-t-elle prévenu.

Le responsable de l'Unicef a lui aussi mis en garde contre le risque de propagation de maladies, décrivant des "conditions d'hygiène et sanitaires absolument effroyables".

Proche orient
Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cette photo non datée fournie par les légataires du criminel sexuel Jeffrey Epstein et publiée par des parlementaires démocrates le 12 décembre 2025 le montre discutant avec l’acteur et réalisateur américain Woody Allen (D), aux côtés d’une femme dont le visage a été masqué ( House Oversight Democrats / HANDOUT )
    Des élus américains publient de nouvelles photos liées à Jeffrey Epstein
    information fournie par AFP 12.12.2025 21:06 

    Des élus démocrates au Congrès américain ont rendu publiques vendredi de nouvelles photos émanant des légataires du criminel sexuel Jeffrey Epstein, qui incluent notamment des images de Donald Trump et de l'ancien président américain Bill Clinton. L'ex-prince Andrew, ... Lire la suite

  • Carte montrant les vols d'avions de combat et de drones de surveillance maritime de l'armée américaine captés, dans la mer des Caraïbes, par le site spécialisé Flightradar24 entre le 12 novembre et le 12 décembre, et en plus entre le 14 octobre et le 12 décembre pour les avions bombardiers. Données arrêtées à 8H00 GMT. ( AFP / Luca MATTEUCCI )
    Washington poursuit ses vols militaires au plus près du Venezuela
    information fournie par AFP 12.12.2025 21:05 

    Des avions de combat, des bombardiers, des drones: l'armée américaine maintient sa pression sur le Venezuela en faisant voler nombre d'appareils militaires au plus près des côtes du pays, selon une analyse de l'AFP. Ces vols au-dessus de la mer des Caraïbes se ... Lire la suite

  • Luigi Mangione, à droite, lors d'une audience dans un tribunal de New York pour le meurtre du patron d'une assurance santé, le 11 décembre 2025 ( POOL / William Farrington )
    Meurtre d'un patron d'assurance américain: retour sur une arrestation bâclée
    information fournie par AFP 12.12.2025 21:05 

    Plusieurs jours d'audience préliminaire dans l'affaire du meurtre à New York du plus gros patron d'assurance santé américain ont mis en lumière les conditions quelque peu improvisées de l'arrestation de l'accusé Luigi Mangione, suspecté d'avoir agi pour se venger ... Lire la suite

  • La biathlète française Lou Jeanmonnot, victorieuse du sprint (7,5 km) de Hochfilzen, en Autriche, le 12 décembre 2025 ( APA / GEORG HOCHMUTH )
    Biathlon: Lou Jeanmonnot, entre victoire et ambiance lourde
    information fournie par AFP 12.12.2025 20:11 

    Victorieuse pour la première fois de la saison lors du sprint de Hochfilzen (Autriche), Lou Jeanmonnot a alterné vendredi entre la satisfaction d'un succès et l'amertume en raison de l'ambiance lourde au sein de l'équipe de France avec l'affaire Julia Simon. Côté ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank