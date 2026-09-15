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Gaz : un prix en hausse de 30% depuis le début de l'année, la facture moyenne 2026 supérieure de 120 euros à 2025, selon le régulateur de l'énergie
information fournie par Boursorama avec Media Services 15/09/2026 à 09:15
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Il est "vraiment trop tôt pour avoir une visibilité sur les prix en 2027", le marché se caractérisant par une forte volatilité, selon Emmanuelle Wargon.

Emmanuelle Wargon à Paris, le 18 mars 2025. ( AFP / THIBAUD MORITZ )

Emmanuelle Wargon à Paris, le 18 mars 2025. ( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le prix de référence du gaz à progressé de quelque 30% depuis le début de l'année en France, avec comme conséquence une facture moyenne qui devrait être supérieure d'environ 120 euros en 2026 à celle de 2025, selon des calculs de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), a indiqué mardi 15 septembre sa présidente Emmanuelle Wargon.

Alors que le prix de référence du gaz va augmenter de 6,3% au 1er octobre en raison d'une augmentation des prix sur les marchés de gros au mois d'août, "depuis le début de l'année, ça fait une hausse d'environ 30%", a déclaré la présidente du gendarme de l'énergie, interrogée sur Radio Classique .

"On a fait des calculs très indicatifs de facture. (...) La facture moyenne 2026 pourrait être de l'ordre de 120 euros de plus par an par rapport à 2025, si les prix se maintiennent jusqu'à la fin de l'année", a-t-elle souligné.

Pour la suite, Emmanuelle Wargon a estimé qu'il était "vraiment trop tôt pour avoir une visibilité sur les prix en 2027 . Vous savez, dès qu'il se passe quelque chose dans un sens ou dans l'autre, les marchés s'adaptent".

"On aura suffisamment de gaz" cet hiver

La présidente de la CRE a par ailleurs de nouveau assuré que la France aurait assez de gaz pour l'hiver , le niveau de stockage étant actuellement à 76%, "ça se remplit assez vite, puisque au 1er août, on était autour de 50%". "On est confiant sur le fait qu'on atteindra les 85% (requis par l'Union européenne, NDLR) (...) à peu près au début de l'hiver, enfin en tout cas avant la saison hivernale, et donc on aura suffisamment de gaz dans nos stockages", a-t-elle affirmé.

"Côté Europe, les chiffres sont un petit peu plus bas, et donc on va continuer à avoir besoin d'importer du gaz, mais on n'a pas d'inquiétude sur notre capacité à s'approvisionner", a ajouté Emmanuelle Wargon.

Également interrogée sur la grève des électriciens et gaziers, vent debout contre une remise en cause de leur tarif préférentiel de l'énergie, elle a répondu ne pas vouloir "participer à cette discussion, ce n'est pas du tout (son) rôle". Elle a simplement précisé que ce tarif préférentiel "fait partie des éléments de rémunération et du statut", et que "ce sont aussi des métiers qui sont difficiles", indiquant qu'"il faut que ce soit correctement fiscalisé mais comme tous les avantages en nature de tous les salariés et la question est là".

Mouvements sociaux
Prix de l'energie

6 commentaires

  • 10:37

    Merci Emmanuelle pour votre message; Et du coup, qu'est ce que vous faite ou allez faire pour contrer/limiter cette hausse? ou c'est le cor niaud qui doit intervenir?

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