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Gaz : le régulateur annonce une hausse de 6,3% du prix de référence au 1er octobre
information fournie par Boursorama avec Media Services 10/09/2026 à 16:35
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Cette hausse concerne les quelque 6 millions de ménages ayant souscrit une offre de fournisseur indexée sur ce prix moyen, qui varie tous les mois, soit environ 60% des abonnés résidentiels au gaz.

( AFP / ALAIN JOCARD )

( AFP / ALAIN JOCARD )

Cinq euros de plus sur la facture mensuelle. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a annoncé jeudi 10 septembre une augmentation du prix de référence du gaz de 6,3% au 1er octobre pour une majorité de ménages français. Le régulateur pointe l'augmentation des prix sur les marchés du gaz de gros au mois d'août.

Le "prix repère de vente de gaz" (PRVG) augmente en moyenne de 6,3% au 1er octobre, à 182,88 euros TTC du mégawattheure en moyenne, précise l'autorité de régulation. Elle souligne qu'il s'agit d'une "conséquence d'une augmentation des prix sur les marchés du gaz au mois d'août comparativement à juillet". La CRE évalue l'impact sur leurs factures à +5,28 euros TTC en moyenne au mois d'octobre.

Les ménages qui ont souscrit une offre à prix fixe ne seront pas concernés par cette hausse.

Depuis la disparition des prix réglementés du gaz en 2023, le PRVG constitue une sorte de boussole du marché qui aide les fournisseurs à fixer le montant de leurs offres et les consommateurs à les comparer.

Déjà une hausse de 5,6% en septembre

Le prix de référence avait déjà augmenté de 5,6% au 1er septembre , toujours en lien avec la hausse des prix de gros.

L'indice TTF néerlandais, référence du gaz européen, a flambé depuis le début de la guerre dans le Golfe , passant de 31,470 euros/MWh le 27 février, à 81,910 euros/MWh pour les contrats du mois d'octobre.

Déclenchée le 28 février par l'offensive des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, la guerre au Moyen-Orient a conduit Téhéran à bloquer le détroit d'Ormuz, axe stratégique par lequel transitent habituellement près de 20% du pétrole mondial et 20% des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié (GNL), provoquant une chute brutale de l'approvisionnement et une flambée des prix des hydrocarbures.

Prix de l'energie

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