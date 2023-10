Gaz, retraites, pneus d'hiver : ce qui va changer le 1er novembre

Le 1er novembre prochain, de nouvelles règles vont entrer en vigueur. La trêve hivernale, le prix du gaz ou encore la revalorisation de certaines retraites complémentaires du secteur privé, voici la liste des changements à venir.

À compter du 1er novembre et jusqu'au 31 mars 2024, la trêve hivernale sera mise en place. Durant cette période, l'expulsion du locataire de son logement ne peut pas avoir lieu. Elle est reportée, sauf à quelques exceptions près comme le squat ou les expulsions du domicile conjugal décidées par la justice. Les coupures de gaz et d'électricité sont également interdites. À noter qu'à l'issue de cette trêve, « si le problème n'a pas été résolu, la procédure d'expulsion locative pourra reprendre et être exécutée par un huissier de justice », note le site Service-Public.fr.

À compter de ce mercredi 1er novembre, certaines régions (Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Massif vosgien) obligeront les automobilistes à utiliser des pneus neiges ou des chaînes sur leurs voitures, comme l'explique Ouest-France.

Plus de treize millions de retraités du privé vont voir leur retraite revalorisée à hauteur de 4.9 % pour compenser l'inflation. En 2022, la caisse Agirc-Arrco avait versé 87 milliards