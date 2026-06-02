Gard: recherchée, une fillette de trois ans retrouvée saine et sauve

La fillette de 3 ans récupérée de force par ses parents dans une famille d'accueil du Gard a été retrouvée saine et sauve ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Une fillette de trois ans, récupérée de force par ses parents lundi à Uzès (Gard) dans la famille d'accueil où elle avait été placée, a été retrouvée saine et sauve mardi dans la Drôme, a-t-on appris de sources judiciaire et proches de l'enquête.

La procureure de Nîmes, Cécile Gensac, qui avait ouvert lundi une enquête pour "soustraction de mineure", a indiqué dans un bref communiqué que l'enfant avait été retrouvée "en bonne santé dans le Drôme et remise aux services sociaux".

"La mère de l'enfant ainsi qu'un complice ont été placés en garde à vue. Le père est toujours recherché," précise la procureure.

La fillette avait été "récupérée de force dans son lieu de placement par ses parents", a indiqué la procureure.

De premières indications de source proche de l'enquête avaient évoqué lundi une récupération par le père de l'enfant dans une famille d'accueil où elle est hébergée à Uzès.

La gendarmerie avait notamment quadrillé le secteur d'Uzès, mais aussi la région de Pont-Saint-Esprit (Gard) et d'autres lieux où la famille pouvait avoir des attaches, selon une source ayant requis l'anonymat, recherches qui ont finalement permis de retrouver l'enfant.