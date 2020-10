Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gap envisage de fermer ses magasins en Europe Reuters • 21/10/2020 à 11:35









GAP ENVISAGE DE FERMER SES MAGASINS EN EUROPE PARIS (Reuters) - Le groupe de prêt-à-porter Gap a annoncé mardi soir avoir lancé une revue stratégique pour étudier des options concernant ses activités en Europe, y compris une possible fermeture de ses magasins au Royaume-Uni, en France, en Irlande et en Italie à la fin du deuxième trimestre 2021. "En outre, nous sommes en train de revoir notre modèle d'entrepôts et de distribution ainsi que les activités de commerce en ligne de Gap et Banana Republic en Europe", a ajouté le groupe américain dans un communiqué. Cette revue pourrait aboutir à la fermeture du centre de distribution de Rugby, au Royaume-Uni, a précisé Gap. Tout en conduisant sa revue stratégique, le groupe entend transférer certaines activités à des tierces parties dans le cadre de son modèle d'expansion en franchise. Gap, qui tient jeudi une réunion investisseurs, est à la peine depuis plusieurs années et la crise du coronavirus a encore accentué ses difficultés. En France, le groupe avait fermé en début d'année sa boutique située sur les Champs-Elysées, à Paris. (Blandine Hénault, édité par Henri-Pierre André)

