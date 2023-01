"Game of Thrones", "Sex and the City", "Les Soprano"... Qui va diffuser les séries HBO, après leur disparition d'OCS ?

MÉDIAS. Les séries emblématiques de la chaîne américaine HBO ne sont plus disponibles dans le catalogue d'OCS, après la fin du contrat de diffusion.

L'actrice britannique Emilia Clarke à la Première de la 8e et dernière saison de "Game of Thrones" le 3 avril 2019 à New York. ( AFP / ANGELA WEISS )

"Des discussions sont en cours" sur le sort des séries de HBO en France. "Six Feet Under", "Sex and the City", "The Wire"... Depuis le 1er janvier, les trois millions d'abonnés au bouquet de chaînes d'Orange n'ont plus accès à une soixantaine de séries estampillées HBO , a rapporté le site spécialisé Numerama . Seules les saisons les plus récentes sont encore disponibles, comme les saisons 1 et 2 de "The White Lotus", la saison 1 de "House of The Dragon" (le préquel de "Game of Thrones") ou la saison 3 de "Succession".

En cause, la fin du contrat de distribution exclusif qui unissait HBO et OCS depuis 2017, leur collaboration remontant plus globalement à la création, en 2008, du bouquet français, qui en avait fait son principal atout. C'est HBO qui a décidé de ne pas renouveler ce contrat, afin de réserver ses programmes à sa plateforme de streaming maison, HBO Max, un temps attendue en France, explique-t-on chez OCS. Mais la fusion, en 2022, de la maison-mère de HBO, WarnerMedia, avec Discovery, a changé la donne. Le nouveau groupe, Warner Bros Discovery, prévoit en effet de fusionner les plateformes HBO Max et Discovery+, également indisponible dans l'Hexagone. D'où l'absence immédiate de diffuseur pour ces productions prisées des fans de séries.

OCS déficitaire et à vendre

Contacté par l' AFP , le groupe Warner Bros Discovery indique vouloir "partager ses contenus de la manière la plus large auprès du public français". "Des discussions sont en cours", Warner Bros Discovery prévoyant d'"en dire plus prochainement", sans plus de précisions.

En l'absence de diffuseur exclusif, des accords pourraient être trouvés au cas par cas avec les différentes plateformes implantées en France - y compris OCS -, notamment pour la série "The last of Us", adaptation du jeu vidéo du même nom attendue mi-janvier outre-Atlantique, ou la suite de "House of The Dragon". Déficitaire et à vendre, OCS fait actuellement l'objet de négociations entre Orange et Canal+.