Gambie: manifestations contre les coupures d'électricité, le président tente de rassurer

Des manifestants brûlent des pneus et bloquent des rues à Brusubi en Gambie le 8 septembre 2026, pour protester contre des semaines de coupures d'électricité prolongées dans le pays ( AFP / Muhamadou BITTAYE )

Des milliers de personnes ont manifesté dans la nuit de lundi à mardi dans les principales villes de Gambie, pour exprimer leur mécontentement contre le gouvernement après des semaines de coupures d'électricité prolongées, poussant le président gambien à s'adresser à la nation mardi soir.

Depuis le mois de juin, les Gambiens subissent de nombreux délestages qui peuvent durer plusieurs jours en pleine saison caniculaire dans ce petit pays ouest-africain.

Des habitants exaspérés sont descendus dans les rues de Banjul, la capitale, et des villes environnantes lundi soir pour protester contre ces coupures de courant persistantes, avant que les rassemblements ne prennent une tournure politique contre le président Adama Barrow.

Un manifestant se tient près d'une barricade lors d'un rassemblement spontané à Brusubi en Gambie le 8 septembre 2026, pour protester contre des semaines de coupures d'électricité prolongées dans le pays ( AFP / Muhamadou BITTAYE )

Des images publiées sur les réseaux sociaux ont montré des jeunes bloquant des routes avec des pneus brûlés, des bidons et des déchets, et scandant "Barrow doit partir".

Des manifestants qui s'étaient dirigés vers le siège de la compagnie nationale d'électricité et d'eau (Nawec), dans le quartier de Westfield dans la banlieue de Banjul, ont été dispersés par la police avec des gaz lacrymogène, selon des médias locaux.

Face à la contestation, le président Barrow a annulé l'inauguration d'une route pour se rendre dans des locaux de la Nawec.

Mardi soir, il s'est adressé à ses concitoyens dans un message vidéo, promettant "de faire tout son possible pour régler la situation le plus vite possible".

Il a annoncé avoir mis en place un "groupe de travail sur la situation de l'approvisionnement en électricité", qui l'informera sur la situation toutes les deux semaines.

Il a promis que la "situation de l'approvisionnement en électricité s'améliorera d'ici la fin octobre", grâce notamment à la mise en place de nouvelles installations de production et d'énergie solaire.

"Je suis conscient de la situation en cours dans vos maisons. Je sais que les ventilateurs ont arrêté de tourner, que les enfants étudient dans le noir, que les mères jettent de la nourriture périmée, et que la chaleur est insupportable de jour comme de nuit", a-t-il lancé.

M. Barrow a reconnu des "lacunes" dans "l'anticipation et dans l'absence de prise de mesures rectificatives en ce qui concerne la production d'électricité et la maintenance du système".

Après les manifestations de la nuit de lundi à mardi, il a exhorté les Gambiens "à ne pas, malgré leur frustration, détruire ce qu'(ils ont) bâti de (leurs) propres mains grâce aux finances publiques".

"La paix dans notre pays et la réputation que nous avons acquise dans le monde a pris des années de sacrifice et de ressources pour se construire. Nous pouvons les perdre en une seule nuit si nous ne sommes pas prudents", a-t-il lancé.

Ces manifestations interviennent à quelques mois de l'élection présidentielle, prévue en décembre, où le président Barrow se présente à un troisième mandat.

Mi-août, la Nawec a attribué ces coupures de courant à des pics de demande, principalement liés aux températures très élevées de la saison chaude, combinés à des "contraintes pesant sur les importations d'électricité".

"En conséquence, la Nawec mettra en oeuvre un délestage pendant les heures de pointe, principalement entre 20H00 et 04H00 du matin, affectant plusieurs régions du pays", indiquait le communiqué daté du 15 août.