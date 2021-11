Gafam : comment Carrefour veut s’inventer un avenir numérique

Forcément, il faut être debout. Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, a de sacrés adversaires à dompter ; en plus des habituels Leclerc et autres distributeurs français, il y a quelques ogres américains, Amazon en tête, qui déboulent tels des rouleaux-compresseurs dans le secteur de l’alimentaire. Alors, cédant à cette mode venue d’outre-Atlantique, Bompard a présenté, debout, durant près de trois heures, mardi 9 novembre, son plan numérique supposé « améliorer la performance opérationnelle de toutes [ses] activités ».

Devant analystes et actionnaires, il a assuré que son groupe était « prêt pour la course ». D’ici à 2026, il espère générer 600 millions d’euros de résultat opérationnel supplémentaires (sur un peu plus de 2,1 milliards l’année dernière) en faisant du numérique le moteur de la croissance de son entreprise. « Nous voulons transformer Carrefour en un digital retail company », explique Bompard. Comprendre : l’exploitation des données sera au cœur de la stratégie. Concrètement, l’entreprise française s’appuiera sur un plan d’investissement de 3 milliards d’euros pour la période 2022-2026, après un premier plan de 2 milliards sur les 5 années précédentes. Soit 600 millions par an contre 400 millions par an en moyenne depuis 2018.

Bompard, l’agitateur de Carrefour

Grâce à ces investissements supplémentaires, Carrefour espère

