Gabriel Attal sur la crise sanitaire : « On a des raisons d’être optimistes »

L’amélioration de la situation épidémique, le gouvernement y croit. Pour Gabriel Attal, « on a des raisons d’être optimiste ». Invité dans la matinale de CNews, mardi 18 janvier, le porte-parole du gouvernement a reconnu que la situation restait « toujours tendue », mais que l’évolution de la crise sanitaire prenait un tournant positif : « On voit que la vague Delta a vraiment régressé, on voit que la circulation tend à ralentir et que dans les régions où la vague Omicron a démarré en premier, notamment en Île-de-France, il y a ce qui semble être le début d’une décrue. »

« Ça permet d’être optimistes. On voit que, dans nos services de réanimation, la situation s’est stabilisée, que la tension n’augmente plus. Maintenant, il faut rester vigilant et poursuivre nos efforts », a poursuivi le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, qui dit écouter « les déclarations d’un certain nombre de scientifiques, notamment du professeur Fontanet ».

« Tout n’a pas été parfait »

Questionné sur la gestion de la pandémie, Gabriel Attal a admis des failles, tout en défendant les décisions d’Emmanuel Macron et ses subordonnés : « Tout n’a pas été parfait. On aurait pu mieux faire sur tel ou tel point. Mais la gestion de l’épidémie n’a pas dévié de trois fondamentaux : le maintien des écoles ouvertes, le choix de la vaccination pour tous et le soutien des entreprises, le

