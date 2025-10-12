 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gabi déjà dehors
information fournie par So Foot 12/10/2025 à 16:22

Gabi déjà dehors

Gabi déjà dehors

Une première aventure très courte, de vingt petits matchs.

Pour ses débuts en tant qu’entraîneur, Gabi aurait pu espérer mieux : à la tête du Real Saragosse depuis mars 2025, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a déjà écourté sa mission puisque le club espagnol a officiellement annoncé le départ du technicien .…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Fabio Capello balance sur Clarence Seedorf et Ronaldo
    Fabio Capello balance sur Clarence Seedorf et Ronaldo
    information fournie par So Foot 12.10.2025 13:53 

    Fabio Capello n’a pas adoré diriger Ronaldo au Real Madrid, ce n’est pas nouveau. Mais si certains l’avaient oublié, l’Italien a tenu à leur rappeler à l’occasion du Festival du sport de Trente. « C’était le leader négatif de l’équipe, il sortait tous les soirs ... Lire la suite

  • Qualifications pour le Mondial 2026 : l'Espagne se rapproche, l'Italie espère
    Qualifications pour le Mondial 2026 : l'Espagne se rapproche, l'Italie espère
    information fournie par France 24 12.10.2025 11:30 

    L'Espagne poursuit son sans-faute et se rapproche du but. Face à la Géorgie, la Roja s'en sort tranquillement, même sans certains de ses cadres. "Nous aurions pu gagner avec plus de buts", a déclaré le sélectionneur Luis de la Fuente à l'issue du match.

  • Énième prestation XXL pour Lionel Messi
    Énième prestation XXL pour Lionel Messi
    information fournie par So Foot 12.10.2025 11:04 

    Comme tous les week-ends, ou presque. Lors de la vingtième journée de Major League Soccer, l’Inter Miami a facilement battu Atlanta United (4-0) et a vu Lionel Messi briller : l’Argentin a en effet marqué deux des quatre buts de son équipe , à savoir le premier ... Lire la suite

  • Luka Modric, Pep Guardiola, José Mourinho : Zlatan Ibrahimovic se livre
    Luka Modric, Pep Guardiola, José Mourinho : Zlatan Ibrahimovic se livre
    information fournie par So Foot 12.10.2025 09:50 

    Toujours un régal d’écouter Zlatan Ibrahimovic s’exprimer. À l’occasion du Festival du sport de Trente, le Suédois s’est livré à quelques vérités concernant des grands noms du football contemporain. Luka Modric, d’abord, que l’ex-attaquant a largement adoubé et ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank