G7-Les ministres des Finances s'accordent sur la nécessité d'agir face aux déséquilibres économiques

par Maria Martinez, Leigh Thomas et Makiko Yamazaki

Les ministres des Finances du G7 sont convenus mardi de la nécessité d'agir pour remédier aux déséquilibres commerciaux dans une économie mondiale fragmentée, estimant que la situation actuelle était intenable.

Réunis à Paris lundi et mardi pour examiner les répercussions économiques du conflit au Moyen-Orient et la volatilité des marchés obligataires mondiaux, les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du Groupe des Sept (Etats-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Canada et l'Union européenne) sont restés vagues quant aux mesures concrètes à prendre.

Ils ont également appelé à la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz pour apaiser les tensions sur les chaînes d'approvisionnement en énergie, en denrées alimentaires et en engrais, et ont souligné la nécessité de maintenir la pression sur la Russie en raison de la guerre en Ukraine.

Le ministre français des Finances Roland Lescure a déclaré que les participants avaient également abordé la diversification de l'approvisionnement en terres rares et en minéraux critiques - les gouvernements du G7 s'efforçant de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine - ainsi que la question des déséquilibres économiques mondiaux.

Il a déclaré que ces déséquilibres alimentaient les frictions commerciales et risquaient de provoquer une correction brutale sur les marchés financiers, soulignant une tendance selon laquelle la Chine sous-consomme, les États-Unis surconsomment et l'Europe sous-investit.

"Nous partageons tous un point de vue commun. Ces déséquilibres ne sont pas viables" a déclaré Roland Lescure aux journalistes à l'issue de la réunion. Il a appelé le Fonds monétaire international (FMI) à améliorer son suivi et son analyse et s'est engagé à poursuivre les discussions.

"PAS TOUJOURS TOUT À FAIT D'ACCORD SUR TOUT"

Les ministres des Finances du G7 se sont également accordés sur le fait que leurs programmes nationaux doivent inclure des mesures visant à accroître les investissements, à améliorer la productivité et à limiter les politiques qui faussent les marchés, a déclaré Roland Lescure.

Le ministre français a cité les importants excédents commerciaux chinois comme faisant partie du problème, mais les discussions menées jusqu'à présent au sein du G20, dont la Chine est membre, n'ont pas abouti à beaucoup de progrès.

Mais les pays membres du G7 ne sont pas d'accord sur tous les points, a déclaré le commissaire européen à l'Economie Valdis Dombrovskis au sujet notamment de la dérogation américaine aux sanctions contre la Russie.

Lundi, le département américain du Trésor a décidé de prolonger de 30 jours la dérogation aux sanctions concernant le pétrole russe transporté par voie maritime, qui avait expiré samedi.

"Nous ne sommes pas toujours tout à fait d'accord sur tout, et c'est malheureusement l'un de ces sujets", a déclaré Valdis Dombrovskis.

Il a toutefois salué la déclaration commune publiée à l'issue de la réunion du G7, qualifiant celle-ci de résultat positif.

La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, n'était pas présente mardi à la réunion, le Premier ministre britannique Keir Starmer ayant tenu une réunion avec son gouvernement dans un contexte de crise aggravée de son leadership.

(Rédigé par Alistair Smout, Leigh Thomas, David Lawder, Maria Martinez et Makiko Yamazaki ; avec Dominique Vidalon et Sudip Kar-Gupta ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)