Club Med: Fosun envisage une introduction en Bourse à Hong Kong (média)

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le groupe chinois Fosun envisage d'introduire Club Med à la Bourse de Hong Kong et pourrait lever au moins 500 millions de dollars lors de l'opération, selon l'agence Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier.

Fosun a choisi la banque française BNP Paribas, la britannique HSBC et l'américaine JPMorgan pour l'accompagner, précise Bloomberg, selon qui d'autres banques pourraient être sollicitées et le nombre d'actions qui sera mis en vente pourrait être modifié.

Contacté par l'AFP, Club Med a indiqué ne pas souhaiter s'exprimer à ce stade. Fosun n'avait pas répondu mardi dans l'après-midi.

L'hypothèse d'une introduction en Bourse de ce fleuron français du tourisme est revenue sur le devant de la scène en mars après avoir été évoquée par le PDG de Club Med lui-même, Stéphane Maquaire, dans la presse. Les places boursières de Paris, Amsterdam et Hong Kong avaient alors été mentionnées par Le Figaro.

Lors d'un entretien avec l'AFP en avril, Stéphane Maquaire a redit qu'il s'agit d'une "décision d'actionnaire": "Moi, je l'accompagnerai si elle doit intervenir. On n'en est pas encore là", assurait-il.

Une introduction en Bourse "apporte aussi de la visibilité pour les investisseurs (...) Maintenant, franchement, on a plein de choses à faire déjà en interne. Faisons-les bien", avait-il ajouté.

Une telle opération représente un virage pour Fosun, qui avait fait sortir Club Med de la Bourse de Paris après son rachat en 2015 et s'était l'an dernier opposé au retour de cette enseigne historique de clubs de vacances sur les places boursières.

La cotation de Club Med, qui exploite actuellement une soixantaine de villages dans le monde et veut en ouvrir 100 nouveaux d'ici à 2035, a été un sujet d'achoppement entre son ancien président Henri Giscard d'Estaing et Fosun.

En juin 2025, M. Giscard d'Estaing avait exposé dans la presse son souhait de "revenir à la Bourse de Paris dès le premier semestre 2026".

Fosun avait rapidement répliqué par une fin de non recevoir, assurant n'avoir "aucun projet" d'entrée en Bourse "à ce stade" pour Club Med, tout en soulignant examiner "diverses options stratégiques et financières (...) pour soutenir le développement durable et à long terme de la société".