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G20 Finance aux Etats-Unis : Washington cherche des alliés contre Téhéran
information fournie par AFP 31/08/2026 à 17:02
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Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent (2e g), et le président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh (2e d), lors de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales du G20 à Asheville, en Caroline du Nord, le 31 août 2026 ( AFP / Allison Joyce )

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent (2e g), et le président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh (2e d), lors de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales du G20 à Asheville, en Caroline du Nord, le 31 août 2026 ( AFP / Allison Joyce )

Les ministres des Finances des pays du G20 ont débuté lundi une série de réunions aux Etats-Unis, qui veulent les embarquer dans leur guerre économique contre l'Iran.

"On va continuer à faire pression (sur Téhéran). Nous avons déjà eu de bonnes discussions ici", a déclaré le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent avant d'ouvrir la première session du sommet, quelques heures après que Washington a recommencé à bombarder l'Iran.

Les Etats-Unis président cette année le regroupement des grandes économies mondiales (Chine, Inde, Japon, France...).

La première réunion sur leur sol rassemble ministres des Finances et banquiers centraux dans un vaste hôtel en bordure d'Asheville (Caroline du Nord), au pied des Appalaches.

Avant d'entrer dans le bâtiment principal au style montagnard, avec sa façade parée de grosses pierres irrégulières, les visiteurs passent devant une reproduction de la Maison Blanche.

Son locataire, Donald Trump, a bousculé chacun des membres du G20 depuis son retour au pouvoir, a minima en frappant leurs exportations de nouveaux droits de douane.

Il a aussi démarré il y a six mois, avec Israël, une guerre contre l'Iran qui a provoqué une crise énergétique et fait s'envoler les prix.

Un écran affiche les mouvements des navires dans le détroit d'Ormuz sur un site de suivi de navires à Nicosie, le 4 mai 2026 à Chypre ( AFP / - )

Un écran affiche les mouvements des navires dans le détroit d'Ormuz sur un site de suivi de navires à Nicosie, le 4 mai 2026 à Chypre ( AFP / - )

Rouage essentiel du gouvernement du milliardaire républicain, Scott Bessent mène, à coups de sanctions, le volet économique de l'offensive contre l'Iran, que la puissance militaire américaine n'a pas réussi à faire plier jusqu'ici.

Le secrétaire au Trésor a récemment lancé un avertissement aux pays continuant à commercer avec Téhéran, menaçant de les couper du système financier occidental.

Membre du G20, la Chine est un partenaire majeur de la République islamique. Ses représentants sont passés lundi devant la presse sans faire de commentaire.

"Aller plus loin"?

Dans un communiqué publié juste avant l'ouverture du sommet, l'Union européenne (UE) s'est dite "prête à prendre d'autres mesures, si nécessaire, pour préserver sa sécurité et ses intérêts, y compris la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz", bloqué par l'Iran.

Le ministre français de l'Economie et des Finances, Roland Lescure, lors de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales du G20 à Asheville, en Caroline du Nord, le 31 août 2026 ( AFP / Allison Joyce )

Le ministre français de l'Economie et des Finances, Roland Lescure, lors de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales du G20 à Asheville, en Caroline du Nord, le 31 août 2026 ( AFP / Allison Joyce )

"On va échanger avec les Etats-Unis sur ce qui se passe", a déclaré lundi le ministre français des Finances Roland Lescure.

"L'UE a aujourd'hui des sanctions extrêmement fermes et assumées contre l'Iran. On va évidemment les imposer et on verra s'il faut aller plus loin", a-t-il ajouté.

Autre point de tension: malgré la censure par la Cour suprême d'une grande partie de ses droits de douane, l'exécutif américain est loin d'avoir renoncé à surtaxer les produits importés et vient de relancer les hostilités avec le Canada, membre du G20 et du G7 à ses côtés.

Le ministre canadien François-Philippe Champagne a affirmé lundi être venu "avec un bon état d'esprit", "prêt à discuter", avant de rejoindre la grande table ovale qui accueille les débats à huis-clos.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent et le président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, lors de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales du G20 à Asheville, en Caroline du Nord, le 31 août 2026 ( AFP / Allison Joyce )

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent et le président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, lors de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales du G20 à Asheville, en Caroline du Nord, le 31 août 2026 ( AFP / Allison Joyce )

Le G20 a été créé à la suite de la crise financière asiatique de 1997-1998 afin de renforcer la stabilité économique et financière mondiale. Il comprend 19 pays et deux entités régionales: l'Union européenne (UE) et l'Union africaine (UA).

L'Afrique du Sud a été exclue cette année des réunions par le gouvernement américain qui accuse régulièrement, sans preuves, les autorités de Pretoria de persécuter les fermiers blancs.

Autre pays en délicatesse avec Donald Trump, le Brésil du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva n'a pas envoyé son ministre des Finances.

Le Trésor américain a par ailleurs refusé d'accréditer plusieurs journalistes de médias américains, notamment l'agence économique Bloomberg qui n'a reçu aucun laissez-passer.

Bloomberg a dénoncé dimanche une "atteinte à la liberté de la presse et à la transparence vis-à-vis du public".

Le ministère a rétorqué en affirmant qu'il avait accrédité près de 300 membres des médias, dont il attend une couverture "factuelle" et pas "sensationnaliste".

Se tient en parallèle à Bichkek, capitale du Kirghizstan, un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), avec notamment le président iranien Massoud Pezeshkian, le Premier ministre indien Narendra Modi et le dirigeant chinois Xi Jinping.

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4 commentaires

  • 17:52

    Les américains n' ont pas demandé l' avis de leurs alliés pour faire la guerre à l' Iran , et maintenant il faudrait l' aider à se sortir de ce bourbier , quel est notre interet dans cette histoire , pas contre on subit les conséquences de ce conflit .

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