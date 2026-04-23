G20 aux États-Unis : le participation de Vladimir Poutine est encore à l'étude, selon le Kremlin

Visé par un mandat pour "crime de guerre", Vladimir Poutine n'avait pas participé au dernier sommet du G20 en Afrique du Sud.

Vladimir Poutine à Moscou, en Russie, le 22 avril 2026. ( POOL / MAXIM SHIPENKOV )

Alors que la Russie assure avoir été invitée, le Kremlin étudie toujours la question de la participation de Vladimir Poutine à un sommet du G20 prévu en décembre aux États-Unis, a indiqué jeudi 23 avril la présidence russe.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexandre Pankine, cité par les agences russes, avait indiqué mercredi que son pays avait été convié à participer à ce sommet "au plus haut niveau".

Les États-Unis occupent cette année la présidence tournante du G20, forum de coopération économique entre les principaux pays développés et émergents de la planète. Le sommet doit se tenir dans un complexe de golf que possède la famille de Donald Trump à Miami en Floride.

Poutine visé par un mandat pour "crime de guerre"

"Aucune décision de ce type n'a encore été prise , mais la Russie a participé à chaque sommet au niveau approprié", a déclaré jeudi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son point de presse quotidien.

"À l'approche du sommet, une décision sera prise sur le format de notre participation", a-t-il ajouté.

Sous le coup d' un mandat de la Cour pénale internationale (CPI) pour "crime de guerre" dans le cadre de l'offensive russe en Ukraine, Vladimir Poutine n'avait pas assisté au précédent sommet du G20 à Johannesbourg en novembre 2025.

C'est son conseiller économique, Maxime Orechkine, qui avait représenté Moscou en Afrique du Sud.