Fumées provoquées par des incendies : l'état d'urgence levé en Malaisie

Un panneau affiche l'indice de pollution de l'air alors que la fumée des feux de forêt en Indonésie enveloppe Kuching, dans l'Etat du Sarawak, sur l'île de Bornéo, le 5 septembre 2026 en Malaisie ( AFP / Mohd Rasfan )

Le gouvernement malaisien a levé lundi l'état d'urgence qui avait été décrété dans une partie de l'île de Bornéo en raison des fumées toxiques provoquées par des feux de forêt en Indonésie, avertissant cependant du niveau élevé de la pollution persistant.

L'épais nuage émis par des incendies massifs faisant rage dans le pays voisin avait poussé les autorités malaisiennes à annoncer vendredi cette mesure, dans l'Etat du Sarawak, à Bornéo, île qui abrite une vaste jungle tropicale.

Le roi de Malaisie "a approuvé la levée de l'état d'urgence", ont annoncé les services du Premier ministre.

"La situation concernant les fumées au Sarawak ne s'est pas complètement normalisée et l'indice de pollution atmosphérique dans certaines zones (...) reste à des niveaux très nocifs", ont-ils ajouté.

Cet indice avait franchi vendredi le seuil critique de 500, au-dessus duquel seuls les services essentiels continuent à fonctionner, autour de Serian, localité du Sarawak qui s'est retrouvée plongée dans un épais nuage de fumée.

Il est retombé lundi sous 300 à la suite de pluies, intervenues pendant le week-end après des opérations d'ensemencement des nuages visant à provoquer des précipitations artificielles, selon l'agence environnementale de cet Etat malaisien.

Vue aérienne de la fumée des incendies de forêt en Indonésie recouvrant un quartier résidentiel de Kuching, dans l'État du Sarawak, sur l'île de Bornéo, le 5 septembre 2026 en Malaisie ( AFP / MOHD RASFAN )

Les incendies se sont multipliés en Indonésie à la faveur de la saison sèche et d'un épisode particulièrement marqué du phénomène climatique El Niño. Ils sont concentrés à Bornéo, île que l'Indonésie partage avec le royaume de Brunei et la Malaisie ainsi qu'à Sumatra.

Ces feux, également liés à la déforestation et au défrichement, ont provoqué un épais nuage de fumée qui recouvre certaines parties de l'Indonésie et s'étend à la Malaisie voisine, à Singapour et aux Philippines.