 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fumées provoquées par des incendies : l'état d'urgence levé en Malaisie
information fournie par AFP 07/09/2026 à 09:01
Ajouter Boursorama à vos sources

Un panneau affiche l'indice de pollution de l'air alors que la fumée des feux de forêt en Indonésie enveloppe Kuching, dans l'Etat du Sarawak, sur l'île de Bornéo, le 5 septembre 2026 en Malaisie ( AFP / Mohd Rasfan )

Un panneau affiche l'indice de pollution de l'air alors que la fumée des feux de forêt en Indonésie enveloppe Kuching, dans l'Etat du Sarawak, sur l'île de Bornéo, le 5 septembre 2026 en Malaisie ( AFP / Mohd Rasfan )

Le gouvernement malaisien a levé lundi l'état d'urgence qui avait été décrété dans une partie de l'île de Bornéo en raison des fumées toxiques provoquées par des feux de forêt en Indonésie, avertissant cependant du niveau élevé de la pollution persistant.

L'épais nuage émis par des incendies massifs faisant rage dans le pays voisin avait poussé les autorités malaisiennes à annoncer vendredi cette mesure, dans l'Etat du Sarawak, à Bornéo, île qui abrite une vaste jungle tropicale.

Le roi de Malaisie "a approuvé la levée de l'état d'urgence", ont annoncé les services du Premier ministre.

"La situation concernant les fumées au Sarawak ne s'est pas complètement normalisée et l'indice de pollution atmosphérique dans certaines zones (...) reste à des niveaux très nocifs", ont-ils ajouté.

Cet indice avait franchi vendredi le seuil critique de 500, au-dessus duquel seuls les services essentiels continuent à fonctionner, autour de Serian, localité du Sarawak qui s'est retrouvée plongée dans un épais nuage de fumée.

Il est retombé lundi sous 300 à la suite de pluies, intervenues pendant le week-end après des opérations d'ensemencement des nuages visant à provoquer des précipitations artificielles, selon l'agence environnementale de cet Etat malaisien.

Vue aérienne de la fumée des incendies de forêt en Indonésie recouvrant un quartier résidentiel de Kuching, dans l'État du Sarawak, sur l'île de Bornéo, le 5 septembre 2026 en Malaisie ( AFP / MOHD RASFAN )

Vue aérienne de la fumée des incendies de forêt en Indonésie recouvrant un quartier résidentiel de Kuching, dans l'État du Sarawak, sur l'île de Bornéo, le 5 septembre 2026 en Malaisie ( AFP / MOHD RASFAN )

Les incendies se sont multipliés en Indonésie à la faveur de la saison sèche et d'un épisode particulièrement marqué du phénomène climatique El Niño. Ils sont concentrés à Bornéo, île que l'Indonésie partage avec le royaume de Brunei et la Malaisie ainsi qu'à Sumatra.

Ces feux, également liés à la déforestation et au défrichement, ont provoqué un épais nuage de fumée qui recouvre certaines parties de l'Indonésie et s'étend à la Malaisie voisine, à Singapour et aux Philippines.

Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank