Fuite radioactive, épidémie, accident industriel... : le gouvernement prépare un livret sur les bonnes pratiques en cas de crise

Cette initiative est menée dans le cadre de la "stratégie nationale de résilience", développée par les pouvoirs publics à la suite pandémie de Covid-19.

Le gouvernement prépare un livret à destination de la population sur les pratiques à adopter pour se préparer et réagir en cas de crise, qu'il s'agisse d'accident industriel ou d'événement climatique grave, a-t-on appris mardi 18 mars de sources concordantes.

Ce livret est réalisé par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). Il doit être finalisé au printemps et s'inscrit "dans le cadre de la stratégie nationale de résilience" d'avril 2022, selon une source gouvernementale. Celle-ci vise à "mieux préparer la France, ses entreprises et ses citoyens à ces chocs, à tenir dans la durée, collectivement et en profondeur face aux crises".

Comment se protéger, comment s'engager

Le spectre des crises évoqué concerne tout aussi bien la réaction face à un accident industriel ou une fuite radioactive, une crue ou une épidémie. L e livret évoque également, parmi d'autres crises, le cas du conflit armé mais il ne vise "absolument pas" à préparer la population à la perspective d'une guerre, contrairement à la Suède qui a édité l'an passé une brochure en ce sens pour ses citoyens, a insisté une source proche du dossier.

Développée après la pandémie de Covid-19, la "stratégie nationale de résilience" définit 63 actions autour de trois objectifs: préparer l'Etat face aux crises, développer les moyens d'y faire face et "adapter la communication publique aux enjeux de la résilience". Ce livret a pour ambition d'expliquer aux Français comment se protéger et de les inciter à s'engager au profit de la collectivité, qu'il s'agisse des pompiers, de la réserve militaire, sanitaire ou encore de la Sécurité civile.