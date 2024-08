Fromage bleu contre voitures électriques : l'UE va défendre "fermement" son secteur laitier face à l'enquête chinoise anti-subventions

La Chine a lancé une procédure ouvrant la porte à d'éventuelles surtaxes sur les produits laitiers européens. Cette démarche intervient après le renforcement massif des taxes annoncées par Bruxelles concernant les véhicules électriques chinois.

(illustration) ( AFP / BERTRAND GUAY )

La Commission européenne a promis jeudi 22 août de défendre "fermement" la filière du lait en Europe, au lendemain de l'ouverture d'une enquête chinoise anti-subventions concernant ce secteur dans l'UE. Celle-ci, annoncée peu après l'annonce par Bruxelles d'une surtaxe sur les véhicules électriques chinois, porte sur des produits tels que le fromage frais et le lait caillé, le fromage bleu ainsi que certains laits et crèmes.

"La Commission défendra fermement les intérêts de notre industrie laitière et de notre politique agricole commune", a affirmé un porte-parole de l'institution, Olof Gil, assurant que "toutes les mesures nécessaires seraient prises pour s'assurer que cette enquête respecte pleinement les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)".

Spiritueux, porc...

La procédure lancée par Pékin doit durer un an et pourra éventuellement être prolongée de six mois. La Chine pourra ensuite décider d'imposer des surtaxes sur ces produits pour protéger son marché, si elle démontre que les pratiques de l'UE sont déloyales et nuisent à la concurrence.

Pékin avait déjà annoncé en janvier enquêter sur une infraction supposée à la concurrence des eaux-de-vie de vin, comme le cognac, importées de l'UE et en particulier de la France, qui avait donné l'impulsion à l'enquête de Bruxelles.

En juin, elle a aussi lancé une enquête antidumping sur les importations de porc et de produits porcins en provenance de l'Union européenne, des marchandises principalement produites en Espagne, en France, aux Pays-Bas et au Danemark.

L'an dernier, l'UE a exporté pour 1,68 milliard d'euros de produits laitiers vers la Chine, selon des données d'Eurostat citées par la Commission européenne.

La Chine a saisi au début du mois l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à propos des surtaxes sur les véhicules électriques chinois. Elle estime que la décision de Bruxelles est "politique" et ne repose sur "aucune base factuelle".