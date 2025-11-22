 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Froid: l'Ile de France placée en vigilance orange (Météo France)
information fournie par AFP 22/11/2025 à 12:07

L'ensemble des départements de l'Ile de France seront placés en vigilance orange neige/verglas par Météo France dans la nuit de samedi à dimanche ( AFP / Damien MEYER )

L'ensemble des départements de l'Ile de France seront placés en vigilance orange neige/verglas par Météo France dans la nuit de samedi à dimanche ( AFP / Damien MEYER )

L'ensemble des départements de l'Ile de France seront placés en vigilance orange neige/verglas par Météo France dans la nuit de samedi à dimanche, qui s'attend à des chutes de neige dans la soirée pour les huit départements.

"En soirée de samedi et cours de nuit de samedi à dimanche, la présence d'air froid favorisera les précipitations neigeuses" a indiqué l'agence météorologique dans son bulletin de 06H00.

La vigilance orange s'applique à partir de 20H00 jusqu'à dimanche matin, 08H00.

"Un perturbation pluvieuse rentre par la Bretagne" explique Météo France, elle "va progresser lentement vers l'est et (...) abordera une large bande centrale du pays".

"Au contact de l'air plus froid, les précipitations se feront sous forme de neige ou localement de pluies verglaçantes" souligne la même source.

"La tenue au sol est attendue avec 5 à 7 cm sur la moitié ouest de la région parisienne et 2 à 5 cm sur la moitié est. Pour Paris et la Petite-Couronne, 1 à 2 cm de neige au sol sont attendus," selon le site de Météo France, qui précise que la neige devrait "fondre à partir de la mi-journée à la faveur d'un net redoux".

Par ailleurs, le statut de vigilance des départements de l'Auvergne, en jaune pour l'heure, pourrait évoluer, prévient l'agence, en raison de "pluies verglaçantes assez étendue".

Alors que le pays est touché par une masse d'air froid, les chutes de neige de samedi représentent le premier épisode neigeux de l'hiver, décrit comme "assez bref" mais pouvant "impacter l'activité humaine".

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank